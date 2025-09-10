Duki y Lali hacen historia: Netflix confirmó el estreno de sus documentales

Dos nuevas biografías llegan a la app de streaming y muestran la intimidad, los desafíos y los logros de los mayores referentes de la música argentina actual.

Netflix , la plataforma de streaming más popular, encontró en los documentales sobre celebridades un nuevo éxito . En los últimos años, la app supo conquistar a la audiencia con producciones que revelan el costado íntimo y desconocido de figuras que marcan nuestros días, desde artistas de la música hasta referentes del deporte y el espectáculo.

Estas apuestas audiovisuales funcionan como ventanas a la vida personal de quienes, arriba del escenario o dentro de una cancha, parecen inalcanzables. Ahora, dos de los nombres más potentes de la escena argentina llegan para sumarse a ese fenómeno: Duki y Lali . Ambos compositores, quienes colaboraron en la canción "PLÁSTICO", tendrán sus propias biografías , un anuncio que no solo emociona a sus fans sino que también confirma el lugar central que ocupan en la cultura actual. ¡Descubrí todos los detalles!

El documental sobre Duki, titulado "Rockstar: Duki desde el fin del mundo" , es una producción dirigida por Alejandro Hartmann que promete un acceso inédito a la vida y carrera de Mauro Ezequiel Lombardo. La producción sigue al artista desde sus inicios en las batallas de freestyle de El Quinto Escalón hasta su consagración en los escenarios más importantes del mundo, como el Estadio River Plate y el Santiago Bernabéu en Madrid.

El largometraje combina entrevistas, material exclusivo detrás de escena y testimonios de referentes como Bizarrap y Nicki Nicole. Además, plantea un recorrido que narra su ascenso profesional, pero que también indaga en su identidad artística, explorando la diferencia entre “Mauro” y “Duki”. Con imágenes de archivo, fragmentos de recitales y reflexiones, la propuesta se posiciona como un huella del género urbano.

El anuncio oficial de Netflix generó gran expectativa, y aunque la plataforma confirmó la llegada del documental “muy pronto”, todavía no reveló la fecha exacta de estreno. Hasta ese momento, los seguidores del trap aguardan ansiosos para descubrir un nuevo lado de uno de los máximos exponentes de la música argentina.

El documental de Lali llegará a Netflix

En paralelo, Netflix también sorprendió con la confirmación de un documental sobre Lali Espósito. La noticia se dio en un marco muy especial: la previa de su tercer show en el Estadio Vélez Sarfield, donde la artista aprovechó la pantalla gigante del escenario para proyectar un tráiler exclusivo. El título difundido fue "La que le gana al tiempo", una frase que se convirtió rápidamente en tendencia y que refleja la fuerza de su trayectoria.

El adelanto combinaba imágenes de su infancia, incluyendo su etapa como patinadora artística, con escenas actuales de su gira "No vayas a atender cuando el demonio llama", mostrando el contraste entre sus comienzos y su exitoso presente. Así, la propuesta promete repasar su recorrido artístico, desde sus primeras apariciones en televisión de la mano de Cris Morena, hasta su consolidación como referente pop.

Lali anuncia su documental "la que le gana al tiempo" próximamente por netflix

— sofi (@lalibydiva) September 7, 2025

Por ahora, al igual que con el caso de Duki, la plataforma solo adelantó que la producción estará disponible “próximamente”, sin una fecha confirmada de estreno. Sin embargo, la expectativa es enorme, ya que Lali atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera con un tour internacional y un disco que se posiciona como uno de los más escuchado en las apps de streaming musical, como Spotify y Apple Music.