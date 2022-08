Ben Kingsley vuelve a Marvel para la serie Wonder Man en Disney+

Wonder Man marcará la cuarta aparición de Kingsley en el UCM, luego de ser parte del elenco principal de Iron Man 3 de 2013, un cortometraje de seguimiento y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings del año pasado. El director de este último, Destin Daniel Cretton, es co-creador y productor ejecutivo de Wonder Man, junto con el escritor principal Andrew Guest (Brooklyn Nine-Nine).

El Slattery de Kingsley es un actor contratado para interpretar al villano The Mandarin en Iron Man 3. Luego apareció en el corto de Marvel de 2014 All Hail the King, donde un miembro de la organización Ten Rings lo sacó de la prisión antes de aparecer nuevamente en Shang-Chi.