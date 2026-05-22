Netflix sorprende con una película que desafía los roles de género y es furor en la plataforma

Una crítica social absurda que, además de hacer reír, pone en evidencia una realidad incómoda de aceptar.

La película de Netflix que va a dar mucho que hablar.

Netflix vuelve a apostar por las historias provocadoras con una película que ya está dando de qué hablar entre los suscriptores de la plataforma. Con una mezcla de humor, crítica social y situaciones absurdas , el estreno busca romper con los esquemas tradicionales y poner sobre la mesa un debate tan actual como incómodo.

La producción propone una mirada completamente invertida sobre las dinámicas de poder entre hombres y mujeres , utilizando la sátira para cuestionar comportamientos naturalizados dentro de la sociedad y el mundo laboral. El resultado es una comedia incómoda, irreverente y cargada de momentos que prometen generar discusión en redes sociales.

Se trata de “Las damas primero”, la nueva apuesta internacional de Netflix protagonizada por Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike, que adapta una exitosa comedia francesa y ya aparece entre los títulos más comentados del catálogo.

La película sigue la vida de Damien Sachs, un exitoso ejecutivo de publicidad acostumbrado al dinero, el poder y las relaciones superficiales. Convencido de que puede manipular todo a su alrededor, vive cómodo dentro de un entorno donde sus actitudes machistas nunca son cuestionadas.

Sin embargo, todo cambia cuando despierta en una realidad paralela donde las mujeres ocupan las posiciones de poder y los hombres pasan a sufrir muchas de las desigualdades y prejuicios que antes ignoraban. En ese nuevo mundo, Damien deberá enfrentarse a situaciones que lo obligarán a replantearse su manera de pensar.

Las damas primero Con un humor muy original y absurdo realiza una fuerte crítica a la sociedad y la opresión femenina. Imagen: Netflix

A medida que intenta adaptarse, el protagonista se cruza con Alex Fox, una poderosa empresaria que se convierte en su principal rival y también en la persona que más lo desafía emocional e intelectualmente. La tensión entre ambos genera gran parte de las escenas más divertidas y provocadoras del film.

Con una fuerte dosis de sátira y humor incómodo, “Las damas primero” utiliza el absurdo para reflexionar sobre los estereotipos de género, las relaciones laborales y las diferencias de trato entre hombres y mujeres. La producción combina momentos disparatados con situaciones que invitan a pensar más allá de la comedia.

Netflix: tráiler de Las damas primero

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Netflix: elenco de Las damas primero