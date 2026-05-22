La violenta serie de acción de Disney+ que es perfecta para maratonear el fin de semana largo + Agregar ámbito en









La ficción brasilera tiene mucho para decir y esta historia te va a mantener al borde del sillón desde el principio.

Cargada de violencia y tensión, esta serie está causando furor en Disney+. Imagen: Disney+

Disney + sigue ampliando su catálogo con producciones internacionales que combinan drama, violencia y adrenalina, y una de las series más comentadas de los últimos años se convirtió en una opción ideal para quienes buscan una maratón intensa durante el fin de semana largo.

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La producción brasileña logró destacarse gracias a su ritmo frenético, sus escenas cargadas de tensión y una historia ambientada en el mundo criminal de Río de Janeiro. Con temporadas repletas de persecuciones, traiciones y enfrentamientos, la serie consiguió construir una gran base de fanáticos en toda Latinoamérica.

Se trata de “Impuros”, la ficción policial creada por Alexandre Fraga que mezcla acción, suspenso y drama criminal, y que actualmente puede verse a través de Disney+.

Impuros Las bandas criminales van a hacer que la sensación de peligro traspase la pantalla. Imagen: Disney+

De qué trata Impuros La serie está ambientada en Río de Janeiro durante la década del 90 y sigue la historia de Evandro, un joven con sueños de progreso que termina ingresando al mundo del crimen después de una tragedia familiar que cambia su vida para siempre.

Gracias a su inteligencia y capacidad estratégica, Evandro comienza a crecer dentro de las organizaciones criminales hasta convertirse en uno de los líderes más poderosos del narcotráfico local. Su ascenso, sin embargo, atrae la atención de enemigos peligrosos y de las fuerzas de seguridad. Impuros Acción, drama y una serie que no te podés perder, en Disney+. Imagen: Disney+ Del otro lado aparece Morello, un policía federal obsesivo y autodestructivo que encuentra en Evandro a un rival digno. Entre ambos se desarrolla un intenso juego de persecución y enfrentamientos que atraviesa distintas etapas de sus vidas y mantiene la tensión constante. Con una estética cruda, escenas de acción violentas y personajes llenos de contradicciones, “Impuros” se transformó en una de las series brasileñas más exitosas del streaming. La producción combina drama humano, conflictos familiares y guerras criminales en una historia atrapante desde el primer episodio. Disney+: tráiler de Impuros Embed - Impuros | Trailer Oficial | Star+ Disney+: elenco de Impuros Raphael Logam (Evandro do Dendê)

Rui Ricardo Diaz (Vítor Morello)

Cyria Coentro (Arlete)

Fernanda Machado (Andreia Aragão)

Leandro Firmino (Gilmar)

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