No tan alejada de la realidad: la perturbadora serie distópica de Netflix que anticipa el futuro de la humanidad

Esta obra de la plataforma de streaming consiguió tener una fuerte repercusión, ya que toca un tema de un futuro que no parece tan distante.

La obra consigue impactar en el público, ya que parece más una premonición del futuro que una ficción.

El futuro distópico es una premisa interesante en el cine , y varias series suelen acercarse a estos temas sin dejar de lado que todo es ficción y que la humanidad todavía está lejos de enfrentarse a esos dramas. Pero la obra disponible en Netflix plantea una idea mucho más cercana a la realidad, que podría anticipar cómo será el mundo en los próximos años.

Esta historia toca dos temas que hoy están entre los avances tecnológicos más llamativos: la inteligencia artificial y los robots humanoides . Los dilemas éticos son el principal motor de una trama que, a medida que avanza, da la sensación de acercarse a lo que podría vivirse en los próximos años.

La serie toca temas que parecen cada vez más cercanos a los de la realidad.

La trama sigue a Alex, un psicólogo que trabaja en una compañía dedicada al desarrollo de androides muy difíciles de diferenciar de los humanos. Él se muda al sur de México con sus dos hijos y María, la robot creada por su difunta esposa para ocupar su rol.

Es allí donde comienza la etapa experimental de estas nuevas creaciones, que son puestas a vivir con personas para formar parte de su vida cotidiana. El gran problema surge a partir de lo esperado: existen quienes defienden su uso y quienes las rechazan profundamente, pero no será la única parte fuerte de la obra.

María, contra todo pronóstico, empieza a desarrollar “emociones”, algo que nunca debería haber sucedido. Ella forma lazos muy fuertes con los niños y Alex, pero sabe que hay una gran diferencia: ella es un androide y ellos son humanos. ¿Será un peligro para las personas o podrá adaptarse a una vida normal?

Netflix: tráiler de Futuro Desierto

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