Comienza la venta de entradas para el nuevo show de Lali en River Plate: precios, ubicaciones y dónde comprar + Agregar ámbito en









Tras ocho estadios agotados en el marco de esta gira —cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026—, la artista coronará esta etapa histórica con una última gran celebración.

Lali suma un tercer show en el estadio de River. Instagram: @Lali

Luego de hacer historia hace apenas dos meses al convocar a más de 160.000 personas en dos estadios River Plate completamente agotados, Lali Espósito confirmó lo que su público tanto pidió: un tercer Estadio Monumental, que marcará el cierre definitivo de la gira de NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA.

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Tras ocho estadios agotados en el marco de esta gira —cinco Vélez Sarsfield en 2025 y dos River Plate en 2026—, la artista coronará esta etapa histórica con una última gran celebración en el Monumental el sábado 26 de septiembre.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Lali en River Plate La preventa de entradas estará disponible desde hoy miércoles 5 de agosto a las 11 hs (9 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa). Mientras que la venta general se habilitará automáticamente al agotarse la preventa (con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas Macro Visa) a través de allaccess.com.ar.

Precios y ubicaciones para Lali en River Plate Campo Delantero + Acceso Anticipado $245000 + SC

Campo Delantero $145000 + SC

Campo General $80000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales $120000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano Altas $85000 + SC

Platea Sivori Media $90000 + SC

Platea Sivori Alta $60000 + SC El paso de LALI por River Plate dejó una huella imborrable en la música argentina. Fueron dos noches épicas, atravesadas por la lluvia, una producción de nivel internacional y una fiesta inolvidable que reunió a miles de personas. Los conciertos contaron con la participación en vivo de todos los artistas invitados de NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA —Dillom, Miranda! y DUKI— y regalaron un momento histórico con la aparición sorpresa de Kylie Minogue, en un encuentro que dio la vuelta al mundo y consagró uno de los momentos más icónicos del pop latino reciente.

Este tercer River guarda, además, una coincidencia especial: el 26 de septiembre se cumplen exactamente dos años del lanzamiento de "Fanático", la canción que dio inicio a una era que transformó el pop argentino y marcó un antes y un después en la carrera de LALI. Todo parece indicar que será la gran celebración y el cierre definitivo de un ciclo histórico.