La ciudad más poblada del mundo se está hundiendo y pone en riesgo a sus 42 millones de habitantes

Un reciente informe de la ONU advirtió sobre el fenómeno en una ciudad costera de Indonesia. Entre las razones, subrayan una combinación de factores humanos y ambientales.

La ciudad más poblada del mundo, Yakarta, Indonesia, atraviesa un hundimiento acelerado . El fenómeno, que pone en riesgo a sus 42 millones de habitantes, es el reflejo de la interacción entre desarrollo urbano y desafíos medioambientales, señaló un informe de la ONU.

Un informe sobre perspectivas urbanas de la organización señaló que la densidad y la rápida expansión de la urbe posicionan a la capital indonesia en una situación de vulnerabilidad crítica frente a la crisis climática.

Su magnitud demográfica es tal que su población supera a la suma de los Países Bajos, Bélgica y Portugal. A su vez, deja atrás a Canadá y Australia , y se acerca a la cifra total de la Argentina .

Este liderazgo mundial en densidad poblacional es resultado de l crecimiento real y de cambios en la metodología estadística aplicada recientemente en el informe de la ONU. Asimismo, la ciudad reúne más habitantes que 23 de los 27 países de la Unión Europea , condensando una de las mayores espesuras urbanas del planeta.

Cabe aclarar que este crecimiento no surgió de una planificación estructurada. La ciudad se configuró a partir de capas históricas sucesivas , desde la época colonial hasta la actualidad, donde la llegada sostenida de migrantes en busca de empleo y mejores servicios intensificó la presión sobre espacios y recursos.

inundaciones yakarta La ciudad se configuró a partir de capas históricas sucesivas, con la llegada sostenida de migrantes en busca de empleo y mejores servicios. France 24

Entre las causas del fenómeno se encuentra una combinación de razones ambientales y humanas. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU señaló que la extracción excesiva de agua subterránea, el peso de la infraestructura urbana y la subsidencia natural de los sedimentos originaron tasas de descenso del suelo que en muchas zonas rebasan varios decímetros anualmente.

La región más afectada es el norte de la ciudad, donde varias áreas ya se encuentran bajo el nivel del mar. Por otra parte, la ausencia de una red suficiente de agua potable obliga a una parte considerable de la población a extraer agua de los acuíferos, lo que incrementa la subsidencia y compromete el equilibrio del subsuelo.

Esta dinámica, junto con la urbanización desbordada, eleva la vulnerabilidad y expone a la capital indonesia a riesgos crecientes conforme avanza el siglo XXI. Como urbe costera, la capital sufre de inundaciones cada vez más frecuentes, exacerbadas por el ascenso del nivel del mar debido al cambio climático y a lluvias extremas.

La combinación de fenómenos meteorológicos y la elevación del mar generan episodios recurrentes que amenazan tanto las infraestructuras como la calidad de vida de sus habitantes, transformando los eventos extremos en una preocupación estructural.

Este escenario convierte a Yakarta en un caso paradigmático de los desafíos que enfrentan las megaciudades asiáticas ante el avance de la crisis climática, enfatizaron analistas de la ONU citados en Wired.

