MasterChef Celebrity: una eliminación y un abandono sacuden el reality de cocina

La última gala del año dejó al programa con dos despedidas, que aunque una será momentánea, emocionaron a todos.

Una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity (Telefe) se llevó a cabo anoche y contó con varios famosos que estuvieron en la cuerda floja.

Momi Giardina, Claudio “El Turco” Husaín, Andy Chango, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Agustín “Cachete” Sierra y el Chino Leunis fueron quienes enfrentaron una instancia decisiva para continuar en el certamen.

La prueba propuesta por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis exigió precisión y creatividad. Los participantes tuvieron 60 minutos para presentar un plato donde el atún rojo debía ser el protagonista, una consigna que puso en aprietos a más de uno y dejó en evidencia errores técnicos.

En ese contexto, la preparación de Momi Giardina no logró estar a la altura de lo esperado por el jurado . Tras la devolución de los chefs y la posterior deliberación, se conoció la decisión final: “Finalmente, por decisión del jurado, Momi Giardina fue eliminada de MasterChef Celebrity”.

“Gracias infinitas. Me divertí mucho. Entré con mucho miedo, porque la cocina me tenía bastante anulada, y ustedes me empujaron ”, expresó Momi visiblemente emocionada frente a sus compañeros.

La gala tuvo, además, otro momento de alto impacto emocional: la despedida temporaria de Maxi López. El exfutbolista anunció que debía viajar a Suiza para acompañar a su pareja, Daniela Christiansson, en el nacimiento de su hijo Lando.

"Se me terminó el tiempo, me están esperando, tengo que viajar... Tengo que acompañar a Daniela en Europa... Pero, voy a volver. Ojalá que mis reemplazos me cuiden el lugar", expresó ante sus compañeros.

Al comunicarlo, se quebró frente a sus compañeros y recibió el abrazo de todos. Como gesto simbólico, el jurado le regaló un mini delantal para el bebé, lo que terminó de conmoverlo. Maxi aclaró que su salida es momentánea y que, si todo sale bien, regresará al certamen tras el parto, con reemplazos previstos durante su ausencia.