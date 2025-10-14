Chau MTV: 5 momentos icónicos de la señal de música que marcaron su historia

Después de 44 años, dejará de transmitir música y se enfocará en telerrealidad y entretenimiento, cerrando sus canales musicales.

Después de más de cuatro décadas como referencia global de la música, el canal MTV anunció que dejará de transmitir contenidos musicales a finales del 2025. El canal logró revolucionar la industria con videoclips y una programación juvenil, pero ahora su contenido se enfocará en telerrealidad y entretenimiento . La decisión que informaron es el final de una era que influyó en generaciones de espectadores y en artistas de todo el mundo.

A pesar de que MTV continuará al aire como marca, su plataforma de música sufrirá un corte drástico . Series como Catfish y The Challenge tendrán gran parte de la grilla de programación, mientras que los videoclips, que hicieron famoso al canal, quedarán relegados en un segundo plano o desaparecerán de la señal principal . El cambio se debe a la transformación del consumo audiovisual, con la música trasladándose a plataformas digitales y señales de streaming.

La señal de música de MTV comenzó en el año 1981 y cambió la manera en la que el público consumía música, logró crear fenómenos culturales como los llamados MTV Video Music Awards. Además, logró expandirse a canales especializados.

Todos esos, conocidos como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, dejarán de emitir música en diciembre del 2025, pero el canal principal continuará transmitiendo otros contenidos de entretenimiento .

5 momentos que marcaron la señal de MTV

El canal musical marcó generaciones enteras que se acostumbraron al contenido ofrecido. Su fin marca un antes y un después y refleja el cambio tecnológico que introdujeron las nuevas plataformas en la manera de consumir música. Quedarán para la historia los momentos de la señal. Aquí algunos de ellos:

1. Estreno de MTV en 1981

El primer videoclip que se transmitió en MTV fue Video Killed the Radio Star, de The Buggles, y marcó el inicio de una nueva era en la televisión musical, que convirtió al canal en un referente a nivel mundial.

2. Madonna canta 'Vogue' vestida de María Antonieta

En el año 1990, Madonna sorprendió a todos en una actuación deslumbrante vestida de María Antonieta, con bailarines a su alrededor que le tocaban el pecho y se podía ver su ropa interior.

3. Michael Jackson y su deslumbrante actuación

Michael Jackson fue otra de las figuras que deslumbró en en canal MTV. Su show fue en el año 1995 y años después de su muerte continúa siendo recordado.

michael-jackson

4. 'I'm a Slave 4 U' por Britney Spears con una serpiente

El show de la artista es uno de los más icónicos porque cantó, nada más y nada menos, que con una serpiente sobre sus hombros. Fue en el año 2001 y ella reconoció que tuvo mucho miedo en el momento que colocó a la pitón sobre su cuerpo y salió al escenario.

Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera se besaron

En el año 2003 fue furor el beso entre las tres artistas, en un gesto que muchos consideraron como una reivindicación. Sin embargo, hubo muchos que consideraron como explícita y obscena la escena de las cantantes, pero todavía hoy se recuerda como un momento que marcó al canal MTV.

Shakira y Alejandro Sanz llevaron el español al canal MTV

En el año 2005, Shakira y Alejandro Sanz hicieron historia al ser los primeros en entonar una canción en castellano durante los Premios MTV. Cantaron La Tortura y lograron formar una amistad sensacional después del hito musical.