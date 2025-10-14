Keanu Reeves habló sobre la muerte de Diane Keaton: "Era una artista y una persona muy especial"







La actriz estadounidense, reconocida por sus papeles en El Padrino, Annie Hall y El padre de la novia, falleció en California a los 79 años.

Ambos actores protagonizaron la película "Something's Gotta Give".

Keanu Reeves recordó a su coprotagonista de Something's Gotta Give (Alguien tiene que ceder), Diane Keaton, tras la noticia de su muerte el sábado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante el estreno de su nueva película, Good Fortune, en Nueva York, Reeves reflexionó sobre el tiempo que pasaron juntos y declaró al portal The Hollywood Reporter : "Tuve la maravillosa oportunidad de trabajar con ella; era una artista y una persona muy especial. Única y una artista maravillosa".

Ambos protagonizaron juntos la comedia romántica de Nancy Meyers de 2003, donde la dramaturga interpretada por Keaton, Erica Barry, compaginaba el amor de un joven y encantador médico (Reeves) y el de un adinerado dueño de una discográfica (Jack Nicholson). Keaton fue nominado al Oscar por este papel, y ambos volvieron a presentarse como presentadores en los Premios de la Academia de 2020.

image Diane Keaton y Keanu Reeves en la película Something's Gotta Give (Alguien tiene que ceder).

La despedida de Nancy Meyers a Diane Keaton Los comentarios de Reeves llegan apenas unas horas después de que Meyers publicara su propio homenaje en redes sociales. Tras la avalancha de reacciones , escribió en Instagram : "Como cinéfila, estoy con todos ustedes: hemos perdido a una gran figura. Una actriz brillante que una y otra vez se desnudó para contar nuestras historias. Como mujer, perdí a una amiga de casi 40 años; a veces, durante esos años, la sentí como una hermana porque compartimos tantas experiencias verdaderamente memorables. Como cineasta, he perdido una conexión con una actriz con la que solo se puede soñar".

La cineasta también hizo referencia específica a "Alguien tiene que ceder" en su publicación, recordando: "Cuando necesitaba que llorara escena tras escena en 'Alguien tiene que ceder', se esforzaba al máximo y, de alguna manera, lo hacía divertido. Y recuerdo que a veces daba vueltas en círculo antes de una toma para desestabilizarse a propósito o lo que fuera que necesitara para poder estar en el momento". “Era intrépida, nunca se había visto en la vida, había nacido para ser estrella de cine, su risa podía alegrarte el día, y para mí, conocerla y trabajar con ella cambió mi vida”, continuó Meyers. “Gracias, Di. Te extrañaré por siempre”.

Temas Actores

Películas