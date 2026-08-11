Chris Evans adelantó que su regreso a Marvel en "Avengers: Doomsday" implica una "trama brutal"

Aunque faltan varios meses para que "Doomsday" llegue a los cines, eso no impidió que Evans les diera a los fans un pequeño adelanto de su regreso al UCM.

Tras el éxito de Spider-Man: Brand New Day , los ojos de los fans de Marvel comienzan a apuntar hacia el próximo gran evento del estudio, Avengers: Doomsday .

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Aunque faltan varios meses para que "Doomsday" llegue a los cines, eso no impidió que Chris Evans les diera a los fans un pequeño adelanto de su regreso al UCM.

Durante una reciente sesión de preguntas y respuestas en la Fan Expo Boston el fin de semana pasado, el actor, que retoma su papel de Steve Rogers/ Capitán América en la próxima superproducción de Marvel, dijo que la historia de su personaje es "brutal".

“A los Russo les encanta darle una paliza a Steve Rogers” , dijo Evans sobre los hermanos Russo, quienes dirigen Doomsday . “Lo que más les gusta es darle una paliza. Para ellos, eso es lo que hace a un héroe: alguien que recibe muchos golpes pero que aún así se levanta. Así que siempre encuentran nuevas maneras de patearle el trasero. Y esta fue brutal”.

Además de Evans, el elenco estelar de la próxima película incluye a muchos superhéroes de Marvel, desde los Avengers y X-Men clásicos hasta los Thunderbolts y los Cuatro Fantásticos. Se espera que todos se unan para enfrentarse al villano Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr .

Cómo se gestó el regreso de Robert Downey Jr a Marvel

Durante una conversación con la revista People en la Comic-Con 2026 el mes pasado, los directores Anthony y Joe Russo dijeron que supieron que Downey Jr. era perfecto para el papel del villano en cuanto escucharon la voz que el ganador del Oscar había creado para el personaje.

“Eso fue algo con lo que Robert nos sorprendió un día”, recordó Anthony. “Estábamos hablando de todos los detalles del personaje; la voz, por supuesto, es una parte clave, especialmente con la máscara”.

“Un día, creo que fue en el tráiler, estábamos hablando de algunas ideas y de repente empezó a imitar esa voz. Y en ese momento supimos que era él”, añadió.

Avengers: Doomsday llega a los cines de Argentina el 17 de diciembre.