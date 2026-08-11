Confirmado: Demi Lovato vuelve oficialmente como Mitchie Torres en la película "Camp Rock 3" + Agregar ámbito en









Lovato protagonizó originalmente junto a los Jonas Brothers —Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas— las películas Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010).

Demi Lovato regresa a la saga musical.

Finalmente se confirmó una noticia esperada por los fans, Demi Lovato retomará oficialmente su papel de Mitchie Torres en la próxima película original de Disney Channel, Camp Rock 3.

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Lovato protagonizó originalmente junto a los Jonas Brothers —Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas— las películas Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010). Su personaje, Mitchie, asiste al prestigioso campamento musical de verano y termina impresionando a Shane Gray, interpretado por Joe, con su voz. La franquicia dio origen a los populares duetos de Lovato y los Jonas Brothers "This Is Me" y "Wouldn't Change a Thing".

Cuando los hermanos anunciaron Camp Rock 3 el año pasado, se reveló que Lovato se uniría a ellos como productora ejecutiva, pero no se confirmó que retomaría su papel en la pantalla. Lovato y la directora Veronica Rodriguez habían evitado responder preguntas sobre un posible cameo de la estrella del pop.

De qué trata Camp Rock 3 Camp Rock 3 sigue a una nueva generación de campistas que compiten por ser teloneros de Connect 3 —la banda ficticia interpretada por Kevin, Joe y Nick— durante su gira. La banda sonora, ya disponible, incluye una nueva canción de los hermanos titulada “Come On Over”.

“One Beat Away”, el primer sencillo de Camp Rock 3, interpretado por Liamani Segura y el resto del elenco, ya está disponible en plataformas digitales. La banda sonora original de Camp Rock 3 estar disponible a partir de hoy 13 de agosto en plataformas digitales.

Camp Rock y Camp Rock 2: The Final Jam ya se encuentran disponibles en Disney+. Camp Rock 3, la esperada nueva película de la saga musical llega a Disney+ el 14 de agosto.

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