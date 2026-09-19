Mercado de Arte Contemporáneo: Córdoba vuelve a ser sede de una gran cita del arte argentino

Del 24 al 27 de septiembre, el Espacio UNMOL será escenario de la 13° edición del MAC. Con entrada libre y gratuita, reunirá a 59 galerías, proyectos y espacios institucionales de distintas provincias y de Chile.

El Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba llega a su 13° edición con 59 galerías, proyectos y espacios institucionales de todo el país y la participación de Chile.

Córdoba vuelve a poner al arte contemporáneo en el centro de la escena. Del jueves 24 al domingo 27 de septiembre, el Espacio UNMOL será sede de la 13° edición del Mercado de Arte Contemporáneo (MAC) , una de las principales plataformas para la circulación, exhibición y comercialización de las artes visuales en la Argentina.

Con entrada libre y gratuita, el encuentro reunirá a galeristas, artistas, coleccionistas, curadores, gestores y referentes de las artes visuales , en una propuesta que busca acercar las prácticas contemporáneas a públicos cada vez más amplios. La edición 2026 lleva como lema “Sobre la vitalidad” y cuenta con la curaduría general de Sofía Torres Kosiba y Manuel Coll.

La propuesta parte de una idea: pensar al arte como una fuerza capaz de crear vínculos, regenerar tejidos y abrir nuevas formas de circulación . En ese recorrido, el MAC no se limita a funcionar como una feria de obras, sino que propone una experiencia que combina exhibición, comercialización, formación, encuentro y nuevas formas de participación.

Uno de los rasgos centrales de esta edición es su carácter federal. Son 59 las galerías, proyectos y espacios institucionales participantes , provenientes de diferentes provincias argentinas, además de la presencia de Chile. Todos fueron seleccionados entre más de 100 postulantes de distintas partes del país.

El mapa que propone el MAC permite así recorrer buena parte de la producción artística contemporánea que se desarrolla fuera de los circuitos tradicionalmente concentrados en Buenos Aires. Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Chaco, Corrientes, Neuquén, Río Negro y Entre Ríos, entre otras provincias, forman parte de esta escena.

La participación internacional se completa con Prima Galería, de Vitacura, Santiago de Chile, que se suma a una programación que busca ampliar los intercambios regionales.

Entre los espacios participantes aparecen ABRE, Ankara arte Contemporáneo, Archivo Bordese, Argüello & Bouchet, Aura Gallery, Bauzá - Arte contemporáneo, Biomba Galería, Casa Banano, Conartevas, Consultorio, Cooperativa deseo, Corredor del Viento, CRUDO, Departamento 112, Diego Obligado Galería de Arte, Dragon y Rosas, epa - Espacio de Prácticas Artísticas, ESAA, Galería Chorizo, Galería Esmeralda, Galería Fantasma, Garibaldi 57, Garra, JÚPITER, KIOSKO, La Cúpula, La tienda metafísica, LAVA, Linse, Lyv Gallery, Marchiaro, MARIA WONDA, mina, Mini contemporáneo, MITE, Moria Galería, Mostra Gallery, Muchas Misteriosas Maravillas, MUDA, NILO, Núcleo Contemporáneo, ORFILA casa de arte, PIEDRAS, Prima Galería, Q Gallery, Revés Studio, Riorosa, Rutera, SASHA D, Satélite, Selvanegra Galería, SUBTERRÁNEO GALLERY, The White Lodge, Tres Salas, Via Margutta Arte Contemporáneo, VIA MONTE GALERÍA y XUL Gallery.

Más allá de los nombres, la diversidad geográfica permite observar cómo la escena contemporánea argentina se construye también desde ciudades y territorios alejados de los grandes centros del mercado de arte.

Mucho más que una feria

El MAC propone además distintas experiencias que exceden el recorrido por los stands. La Zona de Ediciones reunirá libros de artistas, editoriales vinculadas al arte, fanzines, proyectos gráficos y libreros. Será un espacio dedicado a publicaciones y formatos que permiten otras maneras de acceder y relacionarse con la producción artística contemporánea.

También habrá un espacio destinado a Infancias y Adolescencias, pensado para promover la interacción con el arte desde diferentes edades, y LAB, una propuesta que busca acompañar los primeros pasos de artistas y facilitar su inserción en el sistema de galerías.

A esto se sumarán performances en vivo, un ciclo permanente de video, instalaciones y obras de sitio específico, pensadas especialmente para dialogar con el espacio que albergará el encuentro.

La agenda también tendrá un componente social. Cada jornada contará con música al atardecer y fiestas, en una búsqueda por transformar el cierre de cada día en otro momento de encuentro entre artistas, galeristas, coleccionistas y público.

“Sobre la vitalidad”

La edición 2026 encuentra su eje conceptual en la idea de vitalidad. Para sus curadores, el concepto funciona como una manera de pensar tanto las prácticas artísticas como el propio funcionamiento del mercado. “El mercado, como todo organismo vivo, tiene la capacidad de regenerarse en las condiciones apropiadas”, sostuvo Sofía Torres Kosiba, artista y curadora del evento.



Y agregó: “Gestar y gestionar los valiosos recursos. Poner en circulación los afectos. Volver a las fuentes y recomponer el tejido humano y económico para que el arte desarrolle toda su potencia”.

Manuel Coll, también curador de esta edición, puso el acento en el rol que el MAC tuvo en la construcción de una escena artística federal. “MAC es la célula madre de las ferias estatales donde artistas, galerías y proyectos se incubaron para luego expandirse como una membrana por los rincones del país”, señaló.



Para el curador, esa expansión permitió visibilizar prácticas artísticas de distintas regiones y consolidar una escena nacional en permanente transformación.

La edición número 13 propone, según Coll, pensar “las prácticas artísticas como reconstructoras de tejidos sociales rotos” y al mercado como un espacio donde experimentar nuevas formas de comercio y relaciones.

El impacto de un evento que trasciende al arte

El Mercado de Arte Contemporáneo es impulsado por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba, junto con la Municipalidad de Córdoba, la Fundación Pro Arte Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba y FARO.

Para Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, el impacto del MAC también puede medirse en términos económicos y laborales. “El MAC concentra a alrededor de 400 personas trabajando in situ durante los tres días previos a la apertura de la feria, y también durante y después de su desarrollo”, destacó.

Según Rodio, ese movimiento genera un efecto que excede al propio evento: “Por efecto derrame, genera trabajo y es el único evento de artes visuales de esta magnitud en el interior del país, no solamente dentro de la provincia de Córdoba, sino también a nivel nacional”.

El funcionario también ubicó al MAC dentro del mapa nacional de grandes encuentros de arte contemporáneo y remarcó su impacto en la proyección de la provincia: “Después de arteBA, es el evento de arte contemporáneo más importante del país: genera trabajo y posiciona a Córdoba”.

El encuentro contará además con un jurado integrado por Carlos Herrera, Catalina Urtubey, Pablo Caligaris, Julia Oliva Cúneo y Blanca Freytes.

Cuatro días para recorrer el arte contemporáneo

Con una combinación de galerías, proyectos, publicaciones, performances, instalaciones, video, propuestas para nuevas generaciones y espacios de encuentro, el MAC 2026 busca mostrar que el mercado de arte puede ser también un lugar de circulación cultural y construcción de comunidad.

La invitación, además, no está dirigida únicamente a coleccionistas o especialistas. El acceso es libre y gratuito y no hace falta tener conocimientos previos sobre arte contemporáneo para recorrer la feria.

El encuentro se desarrollará del jueves 24 al domingo 27 de septiembre, de 16 a 21, en el Espacio UNMOL, ubicado en Avenida La Voz del Interior 5500, Córdoba Capital.

Cuatro días en los que Córdoba volverá a funcionar como punto de encuentro para una escena artística que se extiende mucho más allá de Buenos Aires y que encuentra en el MAC un espacio para mostrar, intercambiar, vender, discutir y, sobre todo, volver a poner en circulación las obras y las ideas que atraviesan al arte contemporáneo argentino.