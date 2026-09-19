Furor en Netflix: la nueva miniserie de 6 capítulos que se puede ver en pocos días

La plataforma estrenó una miniserie polaca de seis episodios que combina romance, drama histórico y diferencias de clase.

La muñeca llegó a Netflix con seis episodios y una historia ambientada en la Varsovia del siglo XIX, basada en el clásico literario de Bolesław Prus.

Netflix sumó a su catálogo "La muñeca" , una nueva miniserie polaca de apenas seis episodios que adapta una de las obras más importantes de la literatura de ese país. La producción llegó a la plataforma el 16 de septiembre de 2026 y presenta una historia ambientada en la Varsovia del siglo XIX.

La ficción sigue a un comerciante que logró construir su fortuna desde abajo, pero que queda atrapado entre el amor por una aristócrata y su deseo de ascender socialmente . La propuesta combina romance, drama histórico y conflictos derivados de las diferencias entre las clases sociales.

La historia tiene como protagonista a Stanislaw Wokulski , un comerciante que consiguió mejorar considerablemente su posición económica. Sin embargo, su éxito financiero no alcanza para borrar las barreras sociales que todavía lo separan del mundo aristocrático al que aspira a pertenecer.

En ese contexto aparece Izabela Izycka , una aristócrata de carácter fuerte que se convierte en el centro de la atención de Wokulski. El protagonista vincula su deseo amoroso con sus aspiraciones personales y sociales, lo que genera un conflicto que atraviesa toda la producción.

La serie plantea así una historia en la que el amor y la ambición se encuentran con las reglas de una sociedad profundamente desigual . La relación entre los personajes permite explorar las dificultades que enfrenta alguien que intenta ingresar en un círculo que todavía los considera un extraño.

La novela en la que está basada la miniserie

La producción toma como punto de partido Lalka, novela escrita por el autor polaco Bolesaw Prus. La obra, publicada originalmente en el siglo XIX, es considerada una pieza importante de la literatura polaca y funciona como base para esta nueva adaptación televisiva.

La historia conserva elementos centrales del material literario, especialmente el enfrentamiento entre las aspiraciones individuales y las estructuras sociales. En la versión de Netflix, ese conflicto vuelve a ocupar un lugar central a través de la relación entre Wokulski e Izycka.

La adaptación también permite trasladar a una audiencia contemporánea cuestiones como la búsqueda de reconocimiento, las diferencias económicas y el deseo de cambiar de posición dentro de una sociedad marcada por las jerarquías.

Cuántos episodios tiene La muñeca en Netflix

"La muñeca" cuenta con seis episodios, por lo que se presenta como una producción breve frente a otras series de temporadas extensas. La duración permite desarrollar el vínculo de los protagonistas y, al mismo tiempo, avanzar sobre los conflictos sociales que atraviesan la historia.

El elenco está encabezado por Tomasz Schuchardt, quien interpreta a Stanislaw Wokulski, y Sandra Drzymalska, encargada de dar vida a Izabela Izycka. También participan Jacek Braciak, Dariusz Chojnacki, Maria Kania, Piotr Pacek y Piotr Adamczyck, entre otros.

La producción estuvo a cargo de Michal Kwiecinski y Jan Kwiecinski, mientras que Aksnon Studio participa en la realización. Los seis capítulos ya están disponibles para los suscriptores de Netflix desde el estreno del 16 de septiembre.

Tráiler de "La muñeca"