Miley Cirus, el milagro de la transformación

Nunca se sabe qué va a hacer Miley Cyrus, a exestrella teenager de Disney y “Hanna Montana”. Puede hacer pop adolescente, actuar en series más oscuras como “Black Miror”, hacer cosas vanguardistas con Nine Inch Nails o The Flaming Lips, o sacar de la manga una joya como este asombroso “Plastic Hearts”. La cantante hace un viaje al rock de fines de los ’70, casi transformando su voz en la de una heredera de Steve Nicks o Kim Carnes en algunas de las baladas del álbum, para de golpe saltar al disco o la new wave típicamente ochentista con guiños a Blondie. Y este aspecto de “Plastic Hearts” es lo mejor de un gran álbum, que incluye a ídolos de Cyrus e íconos de una época como Joan Jett y Billy Idol. La grabación tiene matices y sorpresas, incluyendo un dueto con Dua Lipa, que canta en un rango radicalmente opuesto al de Miley, lo que hace interesante a la excelente canción “Prisoner”, solo uno de los momentos culminantes de este álbum.