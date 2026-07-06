La película "Minions & monstruos" tuvo el peor debut en taquilla de la franquicia animadas + Agregar ámbito en









Mientras tanto, la esperada secuela del éxito de taquilla del año pasado, "Superman", que se anunciaba como el vehículo para lanzar al estrellato a la actriz Milly Alcock, está resultando ser un fracaso en cines.

La nueva de Minions no tuvo el debut esperado.

Minions & monstruos, la última entrega de la franquicia Mi villano favorito, superó a Toy Story 5 con claridad en la competencia directa por el primer puesto en taquilla este fin de semana. Sin embargo, no son las buenas noticias que Illumination, el estudio de animación responsable de la película, esperaba.

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Es cierto que Minions & monstruos, la última película de la franquicia que Mi villano favorito inició en 2010 y la tercera entrega de la precuela que Minions lanzó en 2015, recaudó unos sólidos 36,4 millones de dólares en Estados Unidos, frente a los 31 millones de Toy Story 5. Pero el último intento de Pixar por alcanzar la gloria en taquilla ya lleva tres semanas en cartelera, tras su estreno con la asombrosa cifra de 160 millones de dólares en Estados Unidos y 312 millones a nivel mundial. Y la recaudación de Minions & Monsters en Estados Unidos marca el mínimo histórico de la franquicia.

Mi villano favorito ostentaba anteriormente ese récord, habiendo recaudado 56,4 millones de dólares en 2010. Ajustada a la inflación, esa ventaja de 20 millones de dólares sobre Minions & monstruos se ampliaría drásticamente hasta alcanzar los 50 millones de dólares.

Cómo fue el debut internacional de Minions & monstruos El panorama global de Minions & monstruos no es tan malo. Esta comedia desenfadada, con las voces de Allison Janney, Jesse Eisenberg y Zoey Deutch, recaudó 121,4 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana de estreno, además de otros 38 millones de dólares obtenidos el fin de semana anterior en Europa y África.

Dado el presupuesto estimado de la película, de 85 millones de dólares, está en camino de ser lo suficientemente rentable como para justificar una octava entrega de Mi villano favorito, incluso teniendo en cuenta los gastos de marketing y promoción que tradicionalmente no se incluyen en los informes presupuestarios.

Así pues, los resultados de Illumination son dispares: excelentes para Disney —con Toy Story 5 alcanzando ya los 366,3 millones de dólares en Estados Unidos y los 764,3 millones a nivel mundial— y pésimos para Warner Bros., ya que Supergirl sigue siendo un fracaso. La esperada secuela del éxito de taquilla del año pasado, Superman, que se anunciaba como el vehículo para lanzar al estrellato a la actriz Milly Alcock, está resultando ser un fracaso. La película cayó un drástico 74 por ciento en su segundo fin de semana en cines, recaudando apenas 9,6 millones de dólares en Estados Unidos y 19 millones a nivel mundial.

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