Intriga, secretos y pura tensión: la nueva serie coreana de Disney+ que te va a atrapar por completo + Agregar ámbito en









Un thriller con giros inesperados, relaciones al límite y un misterio que crece capítulo tras capítulo llega para conquistar el streaming.

Disney+ suma a su catálogo un estreno que combina suspenso, drama y una atmósfera cargada de incertidumbre. Magnific

Las producciones surcoreanas siguen ganando terreno en las plataformas de streaming con historias que combinan suspenso, drama y giros capaces de mantener la tensión hasta el último episodio. En esta oportunidad, Disney+ lanzó una nueva serie donde las apariencias engañan y cada respuesta parece abrir un interrogante todavía mayor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El estreno forma parte de las novedades para julio y apuesta por un relato que se construye a partir de la desconfianza, los secretos y las relaciones personales. Con un lanzamiento semanal, la plataforma busca que el misterio crezca capítulo tras capítulo y que el público acompañe la historia mientras surgen nuevas teorías.

La nueva producción surcoreana apuesta por una historia donde cada episodio cambia la perspectiva del espectador. Disney "El Esposo" es la producción elegida para encabezar esa propuesta. El thriller coreano reúne misterios familiares, identidades ocultas y una investigación que cambia de rumbo constantemente, en una historia donde casi nadie parece decir toda la verdad y cualquier detalle puede resultar determinante.

De qué trata El Esposo El Esposo gira alrededor de un prestigioso neurocirujano cuya vida perfecta se desmorona por completo tras una tensa discusión de divorcio con su mujer, quien se desempeña como presidenta de la junta directiva del mismo hospital. La historia da un vuelco dramático cuando, al día siguiente del conflicto, la mujer es secuestrada de forma repentina, sumergiendo al protagonista en una crisis extrema para intentar rescatarla.

Con un relato que mantiene la tensión de principio a fin, la serie busca conquistar a los fanáticos de los thrillers coreanos. Disney Pronto se convierte en una carrera contrarreloj por la supervivencia. En ese entorno hostil empiezan a salir a la luz oscuros secretos familiares y una compleja red de mentiras. Con el avance de la trama, las pocas certezas del médico desaparecen por completo, obligándolo a descifrar en quién confiar dentro de su entorno hospitalario antes de que el tiempo se agote de manera definitiva.

Disney+: tráiler de El Esposo Disney+: elenco de El Esposo Namkoong Min

Lee Seol

Kim Dae-myung

Lee Sang-hee

Temas Disney

Series