Muerte de Ernestina Pais: qué arrojó el informe preliminar de la autopsia

La periodista se dirigía al teatro para actuar en una obra. Como producto del impacto, sufrió un traumatismo de cráneo que le dejó diversas heridas.

La autopsia se realizó en la morgue del Hospital de San Fernando, a cargo del Cuerpo Médico de la Policía Científica de San Isidro.

Luego de que se conociera la muerte de la periodista Ernestina Pais (54), tras ser embestida por un tren en San Isidro por una mala maniobra de transito, se supo que la causa final de su vida fue un traumatismo de cráneo grave. La conductora fue arrollada cuando intentaba avanzar con su auto sobre las vías a pesar de que la barrera estuviera baja.

El accidente ocurrió pasadas las 19 de este viernes cuando Pais intentó cruzar las vías de la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja. Al hacerlo, una formación del "Tren de la Costa" impactó de lleno en la puerta del conductor, provocando la muerte de la periodista, la única ocupante del vehículo. Según trascendió, se estaba dirigiendo al teatro para actuar en su obra El Divorcio del Año, dirigida por José María Muscari .

El resultado del informe preliminar de la autopsia indicó un golpe que sufrió cuando su auto fue embestido: se trató de un fuerte impacto en la cabeza por el arrollamiento , informaron fuentes de la investigación a Clarín.

La contusión le desencadenó una laceración hepática, que le provocó una lesión en el hígado , y una contusión esplénica , es decir un daño en el bazo. La autopsia se realizó en la morgue del Hospital de San Fernando, a cargo del Cuerpo Médico de la Policía Científica de San Isidro .

ernestina pais 3.jpg La contusión le desencadenó una laceración hepática, que le provocó una lesión en el hígado, y una contusión esplénica, es decir un daño en el bazo. Redes

También se extrajeron muestras de ADN y se aguardan los resultados de los exámenes complementarios de sangre y orina para determinar si al momento del accidente ingirió alcohol o consumido algún tipo de sustancia. La fiscal a cargo es María Paula Hertrig, de la Fiscalía descentralizada de Boulogne.

Por otra parte, también se supo que la policía tuvo dificultades al principio para identificar al cuerpo, ya que presentaba numerosos traumatismos por la posición en que había quedado el auto luego del impacto. En paralelo, se encontró marihuana para uso personal y, en medio del peritaje, su celular sonó en reiteradas ocasiones.

Conmoción: murió Ernestina Pais luego de que su auto fuera arrollado por un tren

Al lugar se acercaron bomberos y peritos solicitados por el Comando Patrullas San Isidro. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez. Según publicó Infobae, la fiscal María Paula Hertrig interviene en el caso y ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para conocer los pormenores del hecho.

Ernestina Pais inició su carrera en los 90 como movilera en La Biblia y el calefón, el programa conducido por Jorge Guinzburg, con quien construyó una estrecha relación profesional. Además, fue cofundadora junto a Juan Di Natale de la versión argentina de la revista francesa Los Inrockuptibles.

A lo largo de su carrera se destacó por su espontaneidad, su cercanía con el público y su versatilidad para conducir tanto programas de entretenimiento como ciclos de actualidad. En los últimos años había cobrado notoriedad también por hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones, promoviendo la importancia de pedir ayuda y reducir el estigma que rodea a estas problemáticas.