La gala de eliminación del lunes por la noche sacudió por completo la convivencia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada dando pie a una situación inédita de cara al final: la casa se quedó sin hombres.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada, sin hombres: por primera vez, las nueve finalistas son mujeres
Por primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina, la final estará compuesta únicamente por mujeres.
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La noche arrancó con seis jugadores en riesgo de salir: Matías Hanssen, Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Solange "Sol" Abraham, Pincoya y Yanina Zilli.
Los protagonistas de la última versión de la placa venían de días agitados dentro de la casa de Gran Hermano 2026. Por un lado estaba Sol, que superó 3 versus -dos de ellos en las últimas 3 semanas- y quedó sin aliados en la casa tras el abandono de Cinzia Francischiello, estando enemistada además con casi la totalidad de sus compañeros de convivencia; y por el otro Hanssen, que cambió rotundamente desde el ingreso de las visitas y no volvió a bajar el perfil, tal como se pudo ver en sus fogosas escenas de la pileta junto a Luana Fernández.
Cómo fue la gala de eliminación en Gran Hermano
Con el correr del programa, la lista de nominados se fue reduciendo paulatinamente gracias a las primeras salvaciones de la gente. Alejandra Majluf fue la primera en salir de la placa con apenas el 0.2% de los votos, celebrando con entusiasmo el apoyo de los espectadores.
Yanina Zilli, Charlotte Caniggia y Pincoya: Continuaron la lista de salvadas al recibir un respaldo contundente que las mantuvo fuera del peligro. La definición final quedó en un enfrentamiento tenso entre Solange "Sol" Abraham y Matías Hanssen.
Finalmente, el público del reality de Telefe votó en su mayoría a Hanssen para que abandonara la casa más famosa.
“Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”, les pidió Matías a quienes quedaron en competencia.
Por primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina, la final estará compuesta únicamente por mujeres. El reality volverá a tener una mujer ganadora por primera vez en casi 20 años. La última fue Marianela Mirra en GH 2007, la cuarta temporada, sucediendo a la otra mujer que supo coronarse, Viviana Colmenero, en la tercera edición (2002-2003).
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