La casa de Gran Hermano Generación Dorada, sin hombres: por primera vez, las nueve finalistas son mujeres + Agregar ámbito en









Por primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina, la final estará compuesta únicamente por mujeres.

Gran Hermano se despidió del último hombre en la casa.

La gala de eliminación del lunes por la noche sacudió por completo la convivencia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada dando pie a una situación inédita de cara al final: la casa se quedó sin hombres.

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La noche arrancó con seis jugadores en riesgo de salir: Matías Hanssen, Charlotte Caniggia, Alejandra Majluf, Solange "Sol" Abraham, Pincoya y Yanina Zilli.

Los protagonistas de la última versión de la placa venían de días agitados dentro de la casa de Gran Hermano 2026. Por un lado estaba Sol, que superó 3 versus -dos de ellos en las últimas 3 semanas- y quedó sin aliados en la casa tras el abandono de Cinzia Francischiello, estando enemistada además con casi la totalidad de sus compañeros de convivencia; y por el otro Hanssen, que cambió rotundamente desde el ingreso de las visitas y no volvió a bajar el perfil, tal como se pudo ver en sus fogosas escenas de la pileta junto a Luana Fernández.

Cómo fue la gala de eliminación en Gran Hermano Con el correr del programa, la lista de nominados se fue reduciendo paulatinamente gracias a las primeras salvaciones de la gente. Alejandra Majluf fue la primera en salir de la placa con apenas el 0.2% de los votos, celebrando con entusiasmo el apoyo de los espectadores.

Yanina Zilli, Charlotte Caniggia y Pincoya: Continuaron la lista de salvadas al recibir un respaldo contundente que las mantuvo fuera del peligro. La definición final quedó en un enfrentamiento tenso entre Solange "Sol" Abraham y Matías Hanssen.

Finalmente, el público del reality de Telefe votó en su mayoría a Hanssen para que abandonara la casa más famosa. “Creo que aproveché esta oportunidad al máximo. Muchísima suerte a todas, no se maten en la medida de lo posible”, les pidió Matías a quienes quedaron en competencia. Por primera vez en la historia de Gran Hermano Argentina, la final estará compuesta únicamente por mujeres. El reality volverá a tener una mujer ganadora por primera vez en casi 20 años. La última fue Marianela Mirra en GH 2007, la cuarta temporada, sucediendo a la otra mujer que supo coronarse, Viviana Colmenero, en la tercera edición (2002-2003).