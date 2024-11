Muerte de Liam Payne: el amigo argentino imputado aseguró que "nunca lo abandonó"

Nores está imputado por presunto "abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes", y en diálogo con el diario británico Daily Mail aseguró: "Nunca abandoné a Liam, fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera".

En esa línea, aclaró que no era el mánager del intérprete, sino qué "él era su muy querido amigo" y afirmó que "había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con Liam" cuando se fue del lugar.

"Estoy realmente desconsolado por esta tragedia y he extrañado a mi amigo todos los días", agregó Nores, al tiempo que manifestó: "El 17 de octubre declaré ante el fiscal como testigo y desde entonces no he vuelto a hablar con ningún policía ni con ningún fiscal".