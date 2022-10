El director de Black Panther casi deja de dirigir tras la muerte de Chadwick Boseman

Tras la muerte de Boseman en agosto de 2020, Coogler recordó todos los momentos que compartió con el actor y cuánto significó para él el personaje de Marvel.

“Estaba estudiando detenidamente muchas de nuestras conversaciones que tuvimos, hacia lo que me di cuenta que era el final de su vida”, agregó Coogler. “Decidí que tenía más sentido seguir adelante”.

Ahora, Black Panther: Wakanda Forever es una realidad y la película se hizo en honor al legado de Boseman y el director mencionó que nunca pensaron en otro actor para ocupar el papel de T'Challa.

“Es mi trabajo como cineasta hacer cosas con las que tengo integridad personal”, dijo Coogler. “Si no creo en lo que estoy haciendo, me será difícil lograr que otras personas hagan su mejor trabajo. Para que hagan su mejor trabajo, tienen que creer en ello. Al final del día, las decisiones que tomamos tienen que parecerme verdaderas. Cuando los cineastas hacen cosas que no les parecen verdaderas, puedes sentirlo. Y argumentaré que esos proyectos no tienen ninguna posibilidad de funcionar”.

Tráiler de Black Panther: Wakanda Forever

#PanteraNegra_ Wakanda Por Siempre _ Tráiler Oficial _ Subtitulado.mp4 Marvel Studios

Black Panther: Wakanda Forever se estrena en los cines el 10 de noviembre.