Murió Joe Caroff, diseñador del icónico logo de James Bond







También fue responsable de cartel de "West Side Story", las secuencias de títulos de apertura de "La última tentación de Cristo" y más.

Caroff se retiró en 2006 para dedicarse a su pintura personal.

El diseñador gráfico estadounidense Joe Caroff falleció a los 103 años. El fallecimiento de Caroff fue confirmado por sus hijos, Peter y Michael, a The New York Times el domingo. Caroff falleció mientras recibía cuidados paliativos justo un día antes de cumplir 104 años, el lunes 18 de agosto.

Caroff fue conocido por diseñar el icónico logotipo de 007 para la franquicia de James Bond, que presenta un cañón de pistola que se extiende desde el número siete para formar un arma. Desde entonces, este logotipo se ha utilizado en otros medios, incluyendo diversas versiones de novelas y videojuegos de James Bond.

También fue responsable de algunos de los carteles más emblemáticos de Hollywood. Los más célebres de Caroff incluyen. Su trabajo en el cartel de West Side Story suele atribuirse erróneamente a Saul Bass, quien diseñó la secuencia inicial animada de la película.

Caroff también diseñó las secuencias de títulos de apertura para varias películas queridas entre los años 1970 y 1980. Estas incluyen Un puente lejos (1977) de Richard Attenborough, Muerte de un viajante (1985) de Volker Schlöndorff, Memorias de Brighton Beach (1986) de Gene Saks y La última tentación de Cristo (1988) de Martin Scorsese.

Joe Caroff y la falta de regalías por el diseño del "007" Joe Caroff, infamemente, recibió solo 300 dólares por el logo de James Bond sin regalías en 1963, como era habitual en la época. Tampoco apareció en los créditos de las películas y nunca recibió regalías por los millones de artículos de James Bond vendidos en los 60 años transcurridos desde entonces.

Sin embargo, Caroff compartió en una entrevista que no le importaba la falta de regalías ya que el logotipo atraía más atención a su trabajo y le conseguía otros encargos. La cartera de carteles de Joe Caroff también incluye trabajos en numerosas películas y filmes como Por un puñado de dólares, Por unos dólares más, Tell Me That You Love Me, Junie Moon y Too Late The Hero. Después de más de 50 años de no ser reconocido por los productores de Bond, Caroff recibió un reloj Omega con el grabado 007 de manos de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson por su cumpleaños número 100. Caroff se retiró en 2006 para dedicarse a su pintura personal. Su esposa, con quien llevaba más de 80 años casado, falleció a principios de este año a los 101 años.

