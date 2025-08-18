La Mágica celebra 15 años en GEBA: cómo y dónde conseguir las entradas







La fiesta de cumbia más grande de la Argentina festeja su 15º aniversario con una edición inolvidable.

El 27 de septiembre el estadio GEBA recibirá nuevamente a la fiesta de cumbia.

Consolidada como un fenómeno sociocultural, La Mágica celebra 15 años de trayectoria y lo hace a lo grande: con una edición especial el 27 de septiembre de 2025 en el Estadio GEBA que promete marcar un nuevo hito en su historia.

El lineup esta compuesto por Karina, La Delio Valdez, Nestor en Bloque, Mario Luis, Nico Mattioli, La Champion Liga, Supermerk2 y Sonora Master. También serán parte de la noche Dj Zurita, Djaneiro, Huaraches, KMY y Qkcarsa.

Cómo y dónde conseguir las entradas para La Mágica en GEBA Las entradas ya están disponibles en www.ticketflash.com.ar. Hasta 4 cuotas sin interés* para compras realizadas con las tarjetas de crédito VISA y/o MASTERCARD emitidas para el Banco Provincia.

image Desde sus inicios, La Mágica logró un objetivo que pocas fiestas pueden sostener en el tiempo: unir públicos diversos de todas las edades, estilos y clases sociales bajo un mismo ritual colectivo: bailar cumbia sin parar.

Con más de 500 ediciones realizadas en las principales plazas del país —incluyendo Capital Federal, Rosario, Mar del Plata, Tucumán, Pilar, Haedo, Ituzaingó— y presencia internacional en ciudades como Río de Janeiro y Miami, La Mágica es mucho más que una fiesta: es una experiencia.

En diciembre de 2024 batieron su propio récord: 20 mil personas agotaron las entradas para el show en Parque Sarmiento en tan solo 10 días. Para este año, se espera una convocatoria total que supere los 200 mil asistentes. Con base mensual en el C Art Media, el venue indoor más grande de Buenos Aires (capacidad: 3000 personas), La Mágica combina producción de calidad, atención personalizada, DJs de primer nivel y shows en vivo con artistas consagrados. El resultado: una de las propuestas más sólidas y queridas de la escena nocturna argentina. “La experiencia La Mágica” es celebrada por un público fiel de entre 25 y 40 años, principalmente del segmento C2, que encuentra en esta fiesta una propuesta cuidada, respetuosa y festiva. El impacto en redes también lo confirma: más de 6 millones de visualizaciones mensuales, 300 mil seguidores y una comunidad en constante crecimiento.

