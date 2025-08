Steven Knight, creador de "Peaky Blinders", será el guionista de la nueva película de "James Bond"

En cuanto a quién será el próximo actor en llevar el título de 007, no se puede esperar una decisión pronto ya que Villeneuve vuelve a centrarse en terminar Dune: Parte Tres mientras Knight escribe el guión.

La extensa trayectoria de Steven Knight

Knight es el creador, productor ejecutivo y guionista de la serie Peaky Blinders, protagonizada por Cillian Murphy, así como de series como Taboo (BBC/FX), See (Apple TV+), SAS Rogue Heroes (BBC), A Thousand Blows (Disney+), This Town (BBC), The Veil (FX) y All the Light We Cannot See (Netflix).

Knight también cocreó el fenómeno internacional de concursos ¿Quién quiere ser millonario?. Su primera película escrita, Dirty Pretty Things, fue dirigida por Stephen Frears e inauguró el Festival de Cine de Londres de 2002. Ganó cuatro premios BIFA, un Premio Humanitas y una nominación al Oscar al mejor guion original, entre otros galardones. También escribió las películas nominadas al Oscar Eastern Promises y Spencer, así como tres que escribió y dirigió: Hummingbird, Locke y Serenity.

Los próximos proyectos incluyen la película Peaky Blinders y la serie dramática histórica House of Guinness, ambas para Netflix.

Más allá de la gran pantalla, Knight ha publicado cuatro novelas: The Movie House, Alphabet City, Out of the Blue y The Last Words of Will Wolfkin.