Murió Jorge Lorenzo: qué va a pasar con su personaje Capece en la segunda temporada de "En el Barro"

El actor falleció a los 68 años. Había ganado reconocimiento por sus papeles en El marginal y En el barro.

Qué va a pasar con el papel de Jorge Lorenzo en El Marginal

La noticia cayó como un balde de agua fría para el mundo del espectáculo argentino. Jorge Lorenzo , actor de trayectoria sólida y presencia inconfundible, murió a los 68 años . Su partida deja un vacío tanto en la pantalla como entre sus colegas, que lo recuerdan por su profesionalismo y su sentido del humor fuera de cámara.

Lorenzo había ganado una nueva generación de admiradores gracias a su papel de Capece , un personaje secundario pero clave en la serie En el barro , el spin-off de El marginal producido por Netflix y Telemundo. Su interpretación aportó una cuota de crudeza y humanidad a un universo donde la lealtad y la traición conviven a diario.

Mientras los fanáticos lamentan su muerte, una pregunta inevitable empezó a circular: ¿Qué pasará con Capece en la segunda temporada de la serie?

Según confirmaron allegados, Jorge Lorenzo falleció por causas naturales tras atravesar problemas de salud en los últimos meses. Su entorno habló de una complicación cardíaca que lo mantuvo alejado de los sets de filmación desde mediados de este año.

El actor contaba con una larga trayectoria en televisión, cine y teatro. En los últimos años había retomado notoriedad por sus participaciones en series carcelarias como El marginal, en la que interpretó al director del penal en las primeras temporadas, y más tarde en En el barro, donde encarnó a un preso con un pasado oscuro pero códigos propios.

Compañeros de elenco, como Germán Palacios y Ana Garibaldi, expresaron su tristeza en redes sociales, destacando su calidez y compromiso con cada proyecto.

jorge lorenzo

En el barro tiene segunda temporada: qué pasará con Capece, el personaje de Jorge Lorenzo

La primera temporada de En el barro fue un éxito rotundo y lideró el ranking de Netflix en varios países. Logró convertirse en una de las producciones argentinas más vistas del año. Ambientada en un universo carcelario dominado por la violencia y la corrupción, la serie sigue la historia de Gladys, interpretada por Ana Garibaldi, una mujer que busca sobrevivir en un entorno hostil tras ser condenada.

El personaje de Capece, interpretado por Lorenzo, funcionaba como una figura ambigua, como un interno veterano que conocía todos los códigos de la cárcel y que, a su manera, intentaba mantener el orden dentro del caos.

Con su fallecimiento, muchos se preguntan qué pasará con su personaje. Sin embargo, la segunda temporada de la serie ya está grabada y estrenará a principios de 2026.

Resta saber qué pasará con su personaje en caso que haya una tercera temporada, esto sin saber todavía qué pasa con Capece en la segunda entrega. Los fanáticos no descartan que Capece tenga una despedida dentro de la trama.

En el barro

Cuándo estrena la segunda temporada de En el barro

La segunda temporada de En el barro ya fue confirmada por Netflix. Según trascendió, el estreno está previsto para marzo de 2026, aunque la fecha podría modificarse dependiendo del calendario de producción y de la plataforma.

La historia contará además con nuevos personajes, entre ellos el de la "China" Suárez, una escort que termina presa. También se suman nombres fuertes como Verónica Llinás, Victorio D’Alessandro y Charo López.

También se supo que el personaje de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció incluso antes del estreno de la primera temporada, tendrá mayor desarrollo en esta nueva entrega.