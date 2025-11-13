Murió Jorge Lorenzo, actor que se destacó en el El marginal y En el barro







Su carrera en televisión fue vasta, sin embargo, ganó mucha popularidad con su personaje de "Capece", el guardiacárcel que se convirtió en la mano derecha del director del Penal de San Onofre, en la serie carcelaria.

Jorge Lorenzo tenía 66 años

El actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció este miércoles 12 de noviembre. Tenía 66 años.

En los últimos años, Lorenzo alcanzó gran popularidad por sus participaciones en producciones televisivas como "El marginal", "En el barro" y "ATAV 2" (Argentina, tierra de amor y venganza).

Su carrera en televisión fue vasta, participando en éxitos como "Casi Ángeles", "Son amores", "Costumbres argentinas", "Soy Gitano", "099 Central", "Alma Pirata" y "Rincón de Luz", entre muchas otras producciones.

Jorge Lorenzo y su destacada participación en el El marginal Sin embargo, ganó mucha popularidad con su personaje de "Capece", el guardiacárcel que se convirtió en la mano derecha del director del Penal de San Onofre" que luego pasó a ser como una especie de director general de cárceles, Sergio Antín, interpretado por Gerardo Romano.

En cine, participó en películas como "La larga noche de Francisco Sanctis", "Hermanas" y "La Rosales".

jorge lorenzo Jorge Lorenzo (atrás), interpretando a Capece y secundando a Antín (Gerardo Romano), el director de la cárcel en El marginal. Su recorrido teatral fue "amplio y diverso", transitando tanto el circuito independiente como el comercial. Formó parte de obras destacadas como "Potestad", "Rojos Globos Rojos", "La tempestad", "La lección de anatomía" y "El Diluvio que viene". El sindicato de actores lo despidió afectuosamente y destacó que Lorenzo era un "comprometido participante de nuestras movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos".

