Murió un actor de Los Simuladores: el emotivo recuerdo de uno de los personajes más recordados

Este miércoles se conoció la muerte de un querido actor de la serie Los Simuladores. Se trata de José Andrada , artista de extensa carrera y figura entrañable del mundo audiovisual. Tenía 85 años y lo confirmó la Asociación Argentina de Actores.

La organización despidió al artista con un sentido mensaje y destacó su aporte a la cultura nacional.

"Con profundo pesar despedimos al actor José Andrada", comenzó el mensaje de Actores y detallaron que "en 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria". Por último, compartieron sus condolencias a "sus familiares, amistades y colegas".

Andrada nació el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires y se ganó el cariño del público por su talento y su calidez.Su recorrido en el mundo del arte comenzó en el ‘70 con el teatro independiente.

Participó en obras como “La batalla de José Luna” y “Lejos de aquí” , construyendo una carrera sólida y respetada entre sus colegas. En la televisión, formó parte de grandes éxitos como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida.

Su versatilidad y presencia lo convirtieron en un actor muy buscado por los productores y querido por el público.

La huella de Andrada también quedó plasmada en el cine nacional, pudiendo actuar en películas emblemáticas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo o Esperando la carroza, entre muchas otras.

En 2010, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, un galardón que reconoce a los artistas que dejan una marca imborrable en la cultura argentina.

En esa ceremonia, celebrada en el Anexo del Congreso, compartió la distinción con figuras como Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz, Rosa Blanca Gómez, Jorge López Vidal, Gloria Montes, Ricardo Morán, José “Pepe” Parlanti y Nelly Prince.

jose andrada los simuladores Uno de los momentos más recordados por el público de este siglo fue cuando interpretó al personajes de Velasco en Los Simuladores. Captura (Youtube)

Andrada y el recuerdo de su personaje en Los Simuladores

Uno de los momentos más recordados por el público de este siglo fue cuando interpretó al personajes de Velasco en Los Simuladores.

Allí protagonizó junto a Martín Seefeld una escena que quedó grabada en la memoria colectiva por una frase peculiar: “¿No hay un piquito para mí?”.

El chiste de esa escena quedó para el recuerdo, siendo, luego de la llegada de las redes sociales, objeto de memes e interacciones entre los usuarios. Esto mantendría viva esa escena icónica de la serie de Damián Szifron.