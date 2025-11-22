Netflix cancela el documental de un famoso artista tras un acuerdo con los herederos + Seguir en









Según los herederos del patrimonio del artista Prince, el documental tenía muchas escenas ficticias y sensacionalistas, por lo que se alejaba de la realidad.

La película documental sobre Prince terminó envuelta en una fuerte polémica con los herederos del artista, fallecido en abril de 2016, debido a diversas objeciones vinculadas a su honor y a la preservación de su imagen pública. Netflix, responsable de la producción, finalmente alcanzó un acuerdo con los representantes del patrimonio del músico.

El proyecto audiovisual no verá la luz en la plataforma, lo que confirma su cancelación definitiva. Estaba previsto que tuviera seis episodios en los que, según adelantó su director, Ezra Edelman, se abordarían la infancia marcada por abusos y otros episodios trágicos de la vida del intérprete de “Purple Rain”.

Los herederos de Prince alcanzaron un acuerdo con Netflix luego de alegar que el documental producido por la plataforma contenía numerosos pasajes inexactos, ficticios y, en ciertos tramos, excesivamente sensacionalistas respecto de distintos aspectos de la vida del cantante.

Según informó The New York Times, la producción también incluiría testimonios de varias exparejas del artista que lo acusaban de ejercer abuso físico y emocional. En la misma nota se detallaron algunos de los ejes que abordaría el proyecto: la infancia atravesada por abusos y el abandono de Mayte García, su esposa, tras la pérdida del hijo que ambos esperaban.

A qué acuerdo se llegó con los familiares de Prince El acuerdo entre los herederos de Prince y Netflix concluyó en que los representantes del patrimonio del artista desarrollarán y producirán un nuevo documental con material exclusivo proveniente de su archivo personal. Así lo comunicaron los familiares a través de un mensaje publicado en Instagram.

Por su parte, el director del proyecto expresó su desacuerdo con este desenlace. En una entrevista concedida a un pódcast, sostuvo que los motivos detrás de la cancelación son estrictamente editoriales y no de veracidad. Además, señaló que el conflicto con los herederos responde a una disputa por el control creativo, algo que, según afirmó, fue siempre característico de Prince, a quien definió como “uno de los artistas más controladores de la historia”.

