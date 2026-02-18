“Astor, Piazzolla Eterno” se transformó en un verdadero suceso que se despide de Buenos Aires y encara una gira internacional tras superar las 70.000 entradas vendidas, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos culturales del año.
"Astor, Piazzolla Eterno" superó las 70.000 entradas vendidas y proyecta una gira internacional
Con puesta en escena, dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi (“El brote”, “Recuerdos a la hora de la siesta”, “Los monstruos”) y dirección musical de Nicolás Guerschberg (estudioso de Piazzolla e integrante de “Escalandrum” junto a Pipi Piazzolla). La obra suma dos últimas fechas: 21 y 22 de febrero.
La obra podrá verse el fin de semana con 3 funciones adicionales y finales en el Colón, con puesta en escena, dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi (“El brote”, “Recuerdos a la hora de la siesta”, “Los monstruos”) dirección musical de Nicolás Guerschberg (estudioso de Piazzolla e integrante de “Escalandrum” junto a Pipi Piazzolla) y dirección artística de Tato Fernández.
“Astor, Piazzolla Eterno” es una coproducción entre el Teatro Colón y RGB Entertainment y se trata de un espectáculo de gran potencia visual apoyado en una técnica digital de pantalla y mapping, además de la riqueza musical y emocional que despliega el legado de Astor Piazzolla, cuya historia se recorre en esta obra.
La puesta en escena trae intérpretes, bailarines y músicos que rinden tributo al gran artista argentino en un recorrido por sus composiciones, su universo y su legado.
