Qué hay que saber sobre el Estrecho de Ormuz tras el cierre temporal de Irán por ejercicios militares

Se trata de una vía fluvial por la que pasa el 20% del petróleo mundial. Su cierre es entendido como una señal de las posibles consecuencias para la economía mundial si EEUU decide atacar Teherán.

Se trata de una importante vía fluvial, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

Irán anunció el cierre temporal de partes del Estrecho de Ormuz , la estrecha boca del Golfo Pérsico. Fue luego de anunciarse la noticia de ejercicios con fuego real en esta importante vía fluvial, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y puede entenderse como señal para el comercio mundial si EEUU aplica un avance militar en Teherán.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida se trata de un cierre inusual como una señal de Irán, mientras aumentan las tensiones con EEUU. En períodos anteriores de tensión Irán hostigó ocasionalmente la navegación a través del estrecho , y durante la guerra con Irak de la década de 1980, ambos bandos atacaron petroleros y otros buques, utilizando minas navales para bloquear el tráfico.

Sin embargo, Irán no cumplió sus reiteradas amenazas de cerrar la vía fluvial por completo desde la década de 1980, ni durante la guerra de 12 días del año pasado, cuando Israel y EEUU bombardearon sus principales instalaciones.

El Estrecho de Ormuz es una vía fluvial sinuosa, de 33 kilómetros de ancho y conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Desde allí, los barcos pueden navegar hacia el resto del mundo.

Si bien Irán y Omán tienen sus aguas territoriales en el estrecho, se considera una vía fluvial internacional por la que pueden navegar todos los barcos. Los Emiratos Árabes Unidos también se encuentran cerca de la vía fluvial.

El Estrecho de Ormuz es una vía fluvial sinuosa, de 33 kilómetros de ancho y conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán.

El Estrecho fue históricamente importante para el comercio, ya que por allí se transportaba cerámica, marfil, seda y textiles desde China. En la era moderna, es la ruta de los superpetroleros provenientes de Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

EE.UU. casi a tiros en Ormuz con Irán Ante la amenaza de EEUU, Irán realizó un ejercicio militar con fuego real en el Estrecho de Ormuz a principios de febrero.

Ante la amenaza de EEUU de atacar en medio de las masivas protestas que estallaron a fines de diciembre, Irán realizó un ejercicio militar con fuego real en el Estrecho de Ormuz a principios de febrero. A principios de febrero, las tensiones se intensificaron luego de que la Armada estadounidense derribara un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln en el Mar Arábigo.

Irán también acosó a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidense que navegaba en el estrecho de Ormuz, según informó el ejército estadounidense.

Irán anunció un "acuerdo general" con EEUU sobre "puntos rectores" del pacto nuclear

El canciller iraní Abbas Araghchi anunció este martes que, luego de cuatro horas de negociaciones, hubo “progresos” y se encontraron “puntos de entendimiento” entre el gobierno de Irán y el de Estados Unidos por el acuerdo nuclear en la segunda jornada de conversaciones.

Mientras persiste el cierre parcial por parte de la Guardia Revolucionaria del estrecho de Ormuz, por donde pasan la mayoría de los petroleros del mundo, y la amenaza de Donald Trump de destruir a Irán si no hay avances, se iniciaron y finalizaron las conversaciones en Ginebra.

Luego de iniciado el diálogo con su contraparte estadounidense, Araghchi habló en conferencia de prensa y confirmó que “ha habido progresos” y que se encontraron “ciertos puntos de entendimiento en los principios guías”.