Netflix canceló la serie animada "Terminator Zero" tras una sola temporada

La serie creada por Mattson Tomlin había sido estrenada en agosto de 2024.

A pesar de la buena recepción, la serie animada no tendrá segunda parte.

Netflix canceló su serie de anime Terminator Zero, según reveló el creador del programa, Mattson Tomlin. La noticia del cese de la serie no sorprende, dado que han pasado casi 18 meses desde el estreno el 29 de agosto de 2024 y no se ha informado sobre su futuro desde entonces.

"La recepción de la crítica y el público fue fantástica, pero al final no la vieron suficientes personas", escribió Tomlin, quien desarrolló la serie y fue su showrunner, escribió en X que Terminator Zero fue cancelada tras una sola temporada. "Me hubiera encantado seguir con la Guerra del Futuro que tenía planeada en las temporadas 2 y 3, pero también estoy muy contento con lo contenida que se siente tal como está", agregó.

En otra publicación, Tomlin añadió que Netflix les ofreció a él y al equipo de la serie "dos o quizás tres episodios más para cerrar la historia, lo cual rechacé. Sentí que la historia que quería contar era mucho más larga, y el final de la primera temporada dejó las cosas bien encaminadas. Pero no tenían por qué ofrecer eso. Buenos socios".

De qué trata Terminator Zero Terminator Zero se ambienta en el Tokio de 1997, donde un científico llamado Malcolm Lee desarrolla un sistema de inteligencia artificial para competir con Skynet, de Cyberdyne Systems. Un Terminator enviado desde el futuro lo persigue, mientras un soldado sigue al cíborg para proteger a Lee y a su familia.

terminator zero.mp4 El elenco en inglés del programa presenta a Andre Holland, Sonoya Mizuno, Sumalee Montano, Armani Jackson, Gideon Adlon, Carter Rockwood, Rosario Dawson y Timothy Olyphant.

Skydance Television y Netflix Animation Studio produjeron la serie. Tomlin fue productor ejecutivo junto con David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger de Skydance. Masashi Kudo dirigió.

