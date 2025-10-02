Netflix estrenó "Hombres de verdad": la adaptación alemana de la controversial serie "Machos Alfa"

La nueva serie de la plataforma de streaming para reír un rato y cuestionarse el rol de la masculinidad en la sociedad moderna.

La plataforma de streaming Netflix lanzó "Hombres de verdad" , una comedia alemana que explora la crisis de la masculinidad en el siglo XXI. La serie adapta el formato de la exitosa producción española "Machos Alfa" y se centra en cuatro amigos de mediana edad que intentan adaptarse a los nuevos roles de género en la sociedad moderna. Con un tono irreverente y situaciones cómicas, la trama aborda los conflictos que surgen cuando los personajes intentan navegar un mundo donde los estereotipos tradicionales ya no aplican.

El elenco está liderado por Tom Beck, Moritz Führmann, David Rott y Serkan Kaya , quienes interpretan a cuatro amigos que, tras sentirse desplazados por los cambios sociales, deciden inscribirse en un curso para deconstruir su masculinidad. Sin embargo, sus intentos por aplicar lo aprendido solo generan más caos, convirtiéndose en el eje cómico de la serie. El reparto femenino, con actrices como Mona Pirzad, Franziska Machens y Marleen Lohse, cumple un rol clave al impulsar los conflictos que enfrentan los protagonistas.

La serie sigue a cuatro hombres que, al llegar a los cuarenta, descubren que sus ideas sobre la masculinidad ya no encajan en la sociedad actual. Cada personaje representa un arquetipo diferente de la crisis masculina:

La trama se desarrolla cuando los cuatro deciden participar en un curso para "deconstruir" su masculinidad, pero sus esfuerzos por adaptarse solo empeoran sus situaciones. La serie combina humor con una reflexión sobre los roles de género, mostrando cómo los personajes reaccionan —a menudo de manera torpe— a los cambios impulsados por las mujeres en sus vidas.

Tráiler de “Hombres de verdad”

Embed - Alphamännchen | Offizieller Trailer | Netflix

El éxito de "Machos Alfa" y sus réplicas en el mundo

"Hombres de verdad" forma parte de una estrategia de Netflix conocida como "glocalización", que consiste en adaptar formatos exitosos a diferentes mercados culturales. La serie es la versión alemana de "Machos Alfa", una comedia española que ya tuvo adaptaciones en otros países, como "Supermachos" en Francia, "Machos de Verdad" en Italia y "Gallitos" en Países Bajos.

El éxito de "Machos Alfa" radica en su capacidad para abordar temas universales, como la crisis de la masculinidad y las dinámicas de género, desde una perspectiva humorística. La adaptación alemana mantiene la estructura narrativa de la original, con un curso de deconstrucción masculina como eje central, pero incorpora elementos culturales específicos del público alemán.

El equipo creativo detrás de la serie incluye a Jan-Martin Scharf y Arne Nolting, conocidos por su trabajo en "Bárbaros", y al director Tobi Baumann. El guion cuenta con la participación de Tanja Bubbel y Fabienne Hurst, lo que garantiza una combinación de humor y profundidad en el tratamiento de los temas. La serie promete ser una exploración divertida y reflexiva sobre cómo los hombres enfrentan los cambios en las relaciones de género en la sociedad actual.