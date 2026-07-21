Netflix pagó casi u$s600 millones en efectivo por la empresa de inteligencia artificial de Ben Affleck + Agregar ámbito en









En marzo, y menos de una semana después de retirarse de la puja por Warner Bros Discovery, Netflix adquirió la empresa de inteligencia artificial fundada por el actor.

Affleck sumó un ingreso millonario con la venta de su empresa.

Un documento presentado ante las autoridades federales de Estados Unidos reveló que Netflix desembolsó más de 500 millones de dólares en efectivo por InterPositive, la empresa emergente de inteligencia artificial de Ben Affleck.

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En marzo, y menos de una semana después de retirarse de la puja por Warner Bros Discovery, Netflix adquirió la empresa de inteligencia artificial fundada por el actor Affleck por un valor estimado por Bloomberg de 600 millones de dólares.

Si bien la plataforma de streaming no hizo comentarios sobre ese informe, el precio se dio a conocer el viernes 17 de julio en un documento presentado ante la SEC, donde se detallaba que Netflix había pagado 587 millones de dólares en efectivo por InterPositive. Según The Hollywood Reporter, esta información se incluyó en el informe trimestral (Formulario 10-Q) de la compañía.

InterPositive, la empresa que fundó Ben Affleck Affleck es el único fundador de InterPositive, que afirma "combinar el arte con la tecnología para crear historias visuales impactantes que conecten con el público", según su sitio web. "Sabía que tenía la responsabilidad, con mis colegas y con nuestra industria, de proteger el poder de la creatividad humana y a quienes la impulsan. Al crear InterPositive, busqué precisamente eso", escribió Affleck sobre la compañía en una publicación en aquel entonces.

“Desde la invención de la imagen en movimiento hasta la transición a lo digital, desde la captura de movimiento hasta la producción virtual, la tecnología ha evolucionado junto con los artistas que la utilizan. Nuestro compromiso compartido de continuar este legado hace que unir fuerzas sea un paso natural, además de las décadas de experiencia de Netflix en la aplicación y el escalado responsable de la tecnología.”

Según Variety, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, declaró esta semana durante la presentación de resultados de la compañía que alrededor de 300 producciones utilizan actualmente inteligencia artificial en su proceso, principalmente en la postproducción.