Netflix presentó el tráiler de la segunda parte de la temporada dos de "Merlina"







Merlina se estrenó en 2022 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global sin precedentes, alcanzando el puesto #1 en la lista de series en inglés más populares de todos los tiempos de Netflix.

Merlina regresa para concluir su segunda temporada.

La segunda temporada de la serie Merlina se estrenó recientemente en Netflix y ya es todo un éxito, sin embargo se trató de la primera tanda de episodios. Hoy la plataforma de streaming compartió el tráiler de lo que será la segunda parte de esta apasionante historia.

Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina, junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton.

De qué trata la segunda temporada de Merlina Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Esta temporada, deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante. Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural.

Embed - Merlina: Temporada 2 | Tráiler oficial de la parte 2 | Netflix Merlina se estrenó en 2022 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global sin precedentes, alcanzando el puesto #1 en la lista de series en inglés más populares de todos los tiempos de Netflix y permaneciendo durante 20 semanas en el Top 10 Global. Basada en los personajes creados por Charles Addams y reinventada para una nueva generación.

Elenco de Merlina: Jenna Ortega, Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor y Hunter Doohan.

Estrellas invitadas de la temporada 2: Jamie McShane, Joanna Lumley, Joonas Suotamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo y Haley Joel Osment. Estrellas invitadas de la temporada 2 parte 2: Frances O'Connor y Lady Gaga.

