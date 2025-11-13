Netflix sumó a su catálogo una de las películas más emotivas de Steven Spielberg para volver a ver mil veces







La plataforma líder apuesta a una película de culto, que ha logrado impulsar la carrera de varias estrellas de la actualidad.

En la actualidad, es normal ver a las plataformas de streaming invertir en producciones nuevas con caras conocidas para liderar el mercado. Pero esa estrategia no es la única que funciona en esta constante competencia, y Netflix decidió apostar por una reconocida película dirigida por Steven Spielberg.

Catalogada como un clásico, Rescatando al soldado Ryan es uno de los films con temática bélica más importantes de la historia. Con el protagónico de Tom Hanks y clave para impulsar la carrera de un joven Matt Damon, consigue enganchar nuevamente al público a casi 20 años de su estreno.

Salvando al soldado Ryan Netflix El éxito dirigido por Spielberg y protagonizado por Tom Hanks está disponible en Netflix. Netflix De qué trata Rescatando al soldado Ryan, el clásico del cine La película relanzada por Netflix está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Tras el desembarco en Normandía, un grupo tiene la misión de encontrar y traer a casa al soldado James Ryan, el último de cuatro hermanos que murieron en combate.

Steven Spielberg logra dar en la tecla, ya que la película retrata a la perfección el crudo realismo de la guerra en medio de la batalla. El contexto bien retratado, la forma en que la misión afecta a los personajes y el mensaje de solidaridad entre los soldados la convirtieron en una de las producciones más importantes de la historia del cine.

Netflix: tráiler de Rescatando al soldado Ryan

Netflix: elenco de Rescatando al soldado Ryan Tom Hanks
Tom Sizemore
Edward Burns
Matt Damon
Jeremy Davies
Adam Goldberg
Barry Pepper
Giovanni Ribisi
Vin Diesel

Tom Sizemore

Edward Burns

Matt Damon

Jeremy Davies

Adam Goldberg

Barry Pepper

Giovanni Ribisi

Vin Diesel

