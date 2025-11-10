Netflix sumó una propuesta pensada especialmente para los más chicos. Esta serie combina entretenimiento, aprendizaje y música para que los niños puedan incorporar nuevas palabras y conceptos mientras se divierten. Ideal para quienes buscan contenido educativo y seguro, la producción se destaca por su enfoque interactivo y su colorida animación.
No te la podés perder: la divertida serie de Netflix para que los más chicos aprendan jugando
Una propuesta diferente para que los más peques no sólo se entretengan, sino también descubran jugando.
Con canciones pegadizas y personajes amigables, invita a los chicos a participar de manera activa desde el primer capítulo. En cada historia se promueve la curiosidad, la empatía y el desarrollo del lenguaje de forma natural y divertida. Se trata de Word Party.
De qué trata Word Party, una serie animada y educativa
Word Party es una producción de la compañía The Jim Henson Company que presenta a un grupo de adorables bebés animales que cantan, bailan y juegan mientras van aprendiendo nuevas palabras junto con los espectadores. A lo largo de cada episodio, los pequeños personajes trabajan en reconocer objetos, acciones, sentimientos y vocabulario nuevo en un entorno alegre e interactivo que fomenta la participación activa.
Pensada especialmente para niños en edades de 3 a 5 años, la serie mezcla entretenimiento y aprendizaje de forma accesible, convirtiendo el momento de pantalla en una experiencia didáctica y amena.
Netflix: tráiler de Word Party
Netflix: elenco de Word Party
- Victor Yerrid (Bailey)
- Alice Dinnean (Tilly)
- Alon Williams (Kip)
- Donna Kimball (Franny)
- John Munro Cameron (Narrador)
