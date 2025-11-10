No te la podés perder: la divertida serie de Netflix para que los más chicos aprendan jugando







Una propuesta diferente para que los más peques no sólo se entretengan, sino también descubran jugando.

La serie infantil ideal para aprender y divertirse. Imagen: Netflix

Netflix sumó una propuesta pensada especialmente para los más chicos. Esta serie combina entretenimiento, aprendizaje y música para que los niños puedan incorporar nuevas palabras y conceptos mientras se divierten. Ideal para quienes buscan contenido educativo y seguro, la producción se destaca por su enfoque interactivo y su colorida animación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con canciones pegadizas y personajes amigables, invita a los chicos a participar de manera activa desde el primer capítulo. En cada historia se promueve la curiosidad, la empatía y el desarrollo del lenguaje de forma natural y divertida. Se trata de Word Party.

Word Party La alternativa ideal para aprender y divertirse, en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Word Party, una serie animada y educativa Word Party es una producción de la compañía The Jim Henson Company que presenta a un grupo de adorables bebés animales que cantan, bailan y juegan mientras van aprendiendo nuevas palabras junto con los espectadores. A lo largo de cada episodio, los pequeños personajes trabajan en reconocer objetos, acciones, sentimientos y vocabulario nuevo en un entorno alegre e interactivo que fomenta la participación activa.

Pensada especialmente para niños en edades de 3 a 5 años, la serie mezcla entretenimiento y aprendizaje de forma accesible, convirtiendo el momento de pantalla en una experiencia didáctica y amena.

Netflix: tráiler de Word Party Embed - Word Party | Official Trailer [HD] | Netflix Jr Netflix: elenco de Word Party Victor Yerrid (Bailey)

Alice Dinnean (Tilly)

Alon Williams (Kip)

Donna Kimball (Franny)

John Munro Cameron (Narrador)

Temas Netflix

Series