Netflix estrena "La bestia en mí": un nuevo thriller psicológico protagonizado por Claire Danes y Matthew Rhys







Dirigida por Howard Gordon, la nueva miniserie explora los límites entre la verdad y la obsesión a través de actuaciones elogiadas por la crítica.

Los actores interpretan a unos vecinos marcados por traumas y secretos oscuros.

Netflix vuelve a apostar por los thrillers psicológicos, un género que ya se convirtió en uno de los favoritos del catálogo. Entre asesinatos, dilemas morales y personajes complejos, la plataforma de streaming encontró la mejor forma de mantener al público al borde del asiento.

Ahora, sumó una nueva historia que promete tensión desde el primer capítulo: "La bestia en mí", una miniserie protagonizada por Claire Danes y Matthew Rhys que combina duelo, obsesión y misterio.

La ficción marca el reencuentro entre la actriz y el creador de "Homeland", Howard Gordon, quien vuelve a explorar los límites entre la razón y la locura, pero esta vez en un contexto más íntimo, centrado en el dolor.

¿De qué trata "La bestia en mí? La historia sigue a Aggie Wiggs, una famosa escritora que atraviesa una profunda crisis personal y creativa, luego de la muerte de su hijo. El trauma la dejó tan paralizada que evita la vida pública y sobrevive encerrada en su casa.

Sin embargo, su rutina cambia por completo cuando Nile Jarvis, un poderoso empresario inmobiliario con un pasado oscuro, se convierte en su nuevo vecino. El magnate carga con una terrible reputación: fue el principal sospechoso de la desaparición de su esposa años atrás, aunque nunca se comprobó su culpabilidad.

Atraída por el misterio, nuestra protagonista empieza a observarlo de forma obsesiva, en un intento de entender sus propios demonios. Así, lo que comienza como curiosidad se transforma en una relación peligrosa que mezcla miedo, fascinación y deseo. La serie llega el 13 de noviembre a Netflix, con seis episodios que prometen mantener el suspenso hasta el último minuto. the-beast-in-me Reparto de "La bestia en mí" Claire Danes como Aggie Wiggs.

Matthew Rhys como Nile Jarvis.

Brittany Snow como Nina Jarvis.

Natalie Morales como Shelley.

David Lyons como Brian Abbot.

Tim Guinee como Wrecking Ball.

Deirdre O'Connell como Carol McGiddish.

Jonathan Banks como Martin Jarvis.

Hettienne Park como la agente Erika Breton.

Aleyse Shannon interpreta a Olivia Benítez.

Will Brill interpreta a Chris Ingram.

Kate Burton como Mariah Ingram.

Bill Irwin como James Ingram.

Amir Arison como Frank Breton.

