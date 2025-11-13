Netflix estrenó "Sra. Playmen", la serie sobre la fundadora que revolucionó la prensa erótica







La plataforma de streaming agregó a su catalogo una miniserie sobre una de las revistas eróticas más famosas, perfecta para ver el fin de semana.

"Sra. playmen": la nueva miniserie de Netflix sobre la historia de una revista erótica.

La plataforma Netflix estrenó "Sra. Playmen", una serie dramática basada en la vida de Adelina Tattilo, la fundadora de la revista erótica italiana que marcó un antes y después en la cultura de los años 70. La producción explora el empoderamiento femenino en una sociedad conservadora y el impacto cultural de una publicación que desafió los tabúes de la época.

La trama se centra en la vida de Tattilo, interpretada por Carolina Crescentini, una mujer que transformó una revista erótica en un símbolo de liberación femenina. La historia comienza con la traición de su esposo, Saro Balsamo (Francesco Colella), un hecho que la obliga a tomar las riendas de la revista y redefinir su línea editorial. Bajo su dirección, "Playmen" se convirtió en una publicación que combinó erotismo con intelectualidad, desafiando los estándares de la prensa erótica tradicional.

"Sra. Playmen" se desarrolla en la Italia de los años 70, una época de cambios sociales profundos, donde Tattilo logró que la revista Time la apodara "Hugh Hefner con falda", en referencia a su papel pionero en una industria dominada por hombres. La serie ofrece una mirada a la revolución sexual de la época, con una reconstrucción visual colorida y dinámica de los años 70.

sra. playmen netflixx De qué se trata "Sra. Playmen" "Sra. Playmen" narra la historia de Adelina Tattilo, una mujer que, tras ser traicionada por su esposo, asume el control de la revista "Playmen" y la convierte en un fenómeno cultural. La serie muestra cómo Tattilo reorientó el enfoque de la revista, dando protagonismo a las mujeres y sus deseos, en un contexto donde la sociedad italiana se caracterizaba por su conservadurismo y religiosidad.

La revista, descrita como la "respuesta italiana a Playboy", se destacó por su enfoque en la "desnudez elegante", evitando el sensacionalismo y priorizando el diálogo intelectual. Incluía colaboraciones de intelectuales italianos, lo que le permitió posicionarse como una publicación transgresora pero con legitimidad cultural. "Playmen" abordó temas como la liberación sexual femenina y la independencia editorial, generando debates nacionales sobre el deseo y la igualdad de género.

La serie recrea momentos clave, como la publicación de una portada con Brigitte Bardot vestida de monja, un símbolo de la provocación inteligente que caracterizó a la revista. También explora episodios controvertidos, como la difusión de fotos escandalosas del matrimonio Casati Stampa, que marcaron la línea editorial audaz de Tattilo. Tráiler de "Sra. Playmen" Embed - Mrs Playmen | Official Trailer | Netflix Reparto de "Sra. Playmen" Carolina Crescentini interpreta a Adelina Tattilo .

Filippo Nigro como Chartroux.

Giuseppe Maggio como Luigi Poggi.

Francesca Colucci como Elsa.

Domenico Diele como Andrea De Cesari.

Lidia Vitale como Lella.

Temas Netflix

Streaming