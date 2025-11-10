El fenómeno de las series de fin de semana sigue creciendo, y Netflix tiene una nueva propuesta que atrapa desde el primer minuto. El público busca historias breves, intensas y con giros que no dan respiro. Justamente eso entrega esta producción francesa que ya está entre las más vistas.
La miniserie de Netflix llena de suspenso e intriga que es ideal para una jornada de maratón
Una serie francesa que llegó a Netflix con una historia adictiva, giros inesperados y un misterio imperdible.
En apenas seis episodios, una trama de secretos familiares, un crimen inesperado y una madre decidida a reconstruir su vida arman una combinación explosiva. Sol negro no es solo una serie corta: es una experiencia de suspenso que exige verse de un tirón.
De qué trata Sol negro, la exitosa miniserie francesa
La historia sigue a Alba, una mujer que intenta dejar atrás un pasado oscuro mudándose a la Provenza con su hijo pequeño. Allí comienza a trabajar en una plantación de flores, pero su aparente nueva vida se derrumba cuando el dueño de la finca aparece asesinado.
Ese crimen es solo el comienzo: Alba no solo queda bajo sospecha, sino que también descubre que el hombre asesinado es su padre biológico. Esa revelación destapa una herencia cargada de tensiones, traiciones y un pasado que nadie quiere recordar.
Netflix: elenco de Sol negro
Ava Baya
Isabelle Adjani
Guillaume Gouix
Thibault de Montalembert
Louise Coldefy
Claire Romain
Simon Ehrlacher
Nicolas Vaude
