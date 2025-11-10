La miniserie de Netflix llena de suspenso e intriga que es ideal para una jornada de maratón







Una serie francesa que llegó a Netflix con una historia adictiva, giros inesperados y un misterio imperdible.

El thriller francés de Netflix que combina misterio, herencias y secretos oscuros. Freepik

El fenómeno de las series de fin de semana sigue creciendo, y Netflix tiene una nueva propuesta que atrapa desde el primer minuto. El público busca historias breves, intensas y con giros que no dan respiro. Justamente eso entrega esta producción francesa que ya está entre las más vistas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En apenas seis episodios, una trama de secretos familiares, un crimen inesperado y una madre decidida a reconstruir su vida arman una combinación explosiva. Sol negro no es solo una serie corta: es una experiencia de suspenso que exige verse de un tirón.

De-qué-trata-Sol-negro-2 En Netflix, esta serie corta mezcla drama, crimen y secretos familiares en seis capítulos que se ven sin pestañear. Foto: Netflix De qué trata Sol negro, la exitosa miniserie francesa La historia sigue a Alba, una mujer que intenta dejar atrás un pasado oscuro mudándose a la Provenza con su hijo pequeño. Allí comienza a trabajar en una plantación de flores, pero su aparente nueva vida se derrumba cuando el dueño de la finca aparece asesinado.

Ese crimen es solo el comienzo: Alba no solo queda bajo sospecha, sino que también descubre que el hombre asesinado es su padre biológico. Esa revelación destapa una herencia cargada de tensiones, traiciones y un pasado que nadie quiere recordar.

Netflix: tráiler de Sol negro Embed - Sol Negro | Tráiler en Español (Serie de Netflix) Netflix: elenco de Sol negro Ava Baya

Isabelle Adjani

Guillaume Gouix

Thibault de Montalembert

Louise Coldefy

Claire Romain

Simon Ehrlacher

Nicolas Vaude

Temas Series

Netflix