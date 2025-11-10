SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de noviembre 2025 - 18:30

La miniserie de Netflix llena de suspenso e intriga que es ideal para una jornada de maratón

Una serie francesa que llegó a Netflix con una historia adictiva, giros inesperados y un misterio imperdible.

El thriller francés de Netflix que combina misterio, herencias y secretos oscuros.

El thriller francés de Netflix que combina misterio, herencias y secretos oscuros.

Freepik

El fenómeno de las series de fin de semana sigue creciendo, y Netflix tiene una nueva propuesta que atrapa desde el primer minuto. El público busca historias breves, intensas y con giros que no dan respiro. Justamente eso entrega esta producción francesa que ya está entre las más vistas.

En apenas seis episodios, una trama de secretos familiares, un crimen inesperado y una madre decidida a reconstruir su vida arman una combinación explosiva. Sol negro no es solo una serie corta: es una experiencia de suspenso que exige verse de un tirón.

Informate más
De-qué-trata-Sol-negro-2
En Netflix, esta serie corta mezcla drama, crimen y secretos familiares en seis capítulos que se ven sin pestañear.

En Netflix, esta serie corta mezcla drama, crimen y secretos familiares en seis capítulos que se ven sin pestañear.

De qué trata Sol negro, la exitosa miniserie francesa

La historia sigue a Alba, una mujer que intenta dejar atrás un pasado oscuro mudándose a la Provenza con su hijo pequeño. Allí comienza a trabajar en una plantación de flores, pero su aparente nueva vida se derrumba cuando el dueño de la finca aparece asesinado.

Ese crimen es solo el comienzo: Alba no solo queda bajo sospecha, sino que también descubre que el hombre asesinado es su padre biológico. Esa revelación destapa una herencia cargada de tensiones, traiciones y un pasado que nadie quiere recordar.

Netflix: tráiler de Sol negro

Embed - Sol Negro | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Netflix: elenco de Sol negro

  • Ava Baya

  • Isabelle Adjani

  • Guillaume Gouix

  • Thibault de Montalembert

  • Louise Coldefy

  • Claire Romain

  • Simon Ehrlacher

  • Nicolas Vaude

