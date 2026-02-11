Basada en hechos reales: la serie polaca de Netflix que retrata la lucha de una médica contra el Estado + Seguir en









La plataforma de streaming suma a su catálogo una historia verídica en la Polonia socialista y un gobierno que intenta ocultar una investigación crucial.

"Niños de plomo": la nueva serie basada en hechos reales de Netflix.

Netflix estrena “Niños de plomo", una serie polaca basada en hechos reales, que combina drama histórico y denuncia social. La producción recrea un episodio ocurrido en la década del 70, cuando decenas de niños comenzaron a presentar síntomas graves de saturnismo, una intoxicación por plomo causada por contaminación industrial.

La trama sigue a una médica pediatra que, al detectar un patrón alarmante en sus pacientes, inicia una investigación que choca con los intereses del Estado polaco de la época.

En un contexto político marcado por la opacidad y el control estatal, la protagonista se enfrenta a presiones, amenazas y maniobras de encubrimiento que buscan minimizar el problema. Su lucha por salvar vidas se convierte en un acto de resistencia, en un sistema donde la verdad podía ser considerada subversiva.

La serie destaca por su reconstrucción de época, que retrata la vida cotidiana en la Polonia socialista tardía, con hospitales con recursos limitados y funcionarios más preocupados por las estadísticas que por las personas.

Niños de plomo netflix De qué se trata “Niños de plomo” Niños de plomo recrea un caso real ocurrido en la Polonia de los años 70, cuando varios niños comenzaron a mostrar síntomas de saturnismo, una enfermedad provocada por el contacto con plomo. La médica protagonista, al descubrir que los casos estaban relacionados con una planta de fundición cercana, inicia una investigación que desata una persecución política.

El Estado, en lugar de investigar la contaminación, intenta bloquear la difusión del problema y acusa a los médicos de inventar diagnósticos para dañar al gobierno. La serie muestra la lucha de la doctora por exponer la verdad en un sistema donde el silencio era la norma. Tráiler de "Niños de plomo" Embed - NIÑOS DE PLOMO Trailer (2026) SUBTITULADO / Lead Children Trailer [HD] Netflix Reparto de “Niños de plomo” El elenco de Niños de plomo está conformado por: Joanna Kulig

Agata Kulesza

Kinga Preis

Micha urawski

Marian Dzidziel

Zbigniew Zamachowski

Sebastian Pawlak

Grzegorz Przyby

Robert Talarczyk

Barbara Lubos

