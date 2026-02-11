Netflix estrena “Niños de plomo", una serie polaca basada en hechos reales, que combina drama histórico y denuncia social. La producción recrea un episodio ocurrido en la década del 70, cuando decenas de niños comenzaron a presentar síntomas graves de saturnismo, una intoxicación por plomo causada por contaminación industrial.
Basada en hechos reales: la serie polaca de Netflix que retrata la lucha de una médica contra el Estado
La plataforma de streaming suma a su catálogo una historia verídica en la Polonia socialista y un gobierno que intenta ocultar una investigación crucial.
-
La serie dramática de Netflix de sólo 8 capítulos que es furor y no vas a poder dejar de ver
-
El documental del reality show más conocido de Estados Unidos ya se estrena en esta plataforma de streaming
La trama sigue a una médica pediatra que, al detectar un patrón alarmante en sus pacientes, inicia una investigación que choca con los intereses del Estado polaco de la época.
En un contexto político marcado por la opacidad y el control estatal, la protagonista se enfrenta a presiones, amenazas y maniobras de encubrimiento que buscan minimizar el problema. Su lucha por salvar vidas se convierte en un acto de resistencia, en un sistema donde la verdad podía ser considerada subversiva.
La serie destaca por su reconstrucción de época, que retrata la vida cotidiana en la Polonia socialista tardía, con hospitales con recursos limitados y funcionarios más preocupados por las estadísticas que por las personas.
De qué se trata “Niños de plomo”
Niños de plomo recrea un caso real ocurrido en la Polonia de los años 70, cuando varios niños comenzaron a mostrar síntomas de saturnismo, una enfermedad provocada por el contacto con plomo. La médica protagonista, al descubrir que los casos estaban relacionados con una planta de fundición cercana, inicia una investigación que desata una persecución política.
El Estado, en lugar de investigar la contaminación, intenta bloquear la difusión del problema y acusa a los médicos de inventar diagnósticos para dañar al gobierno. La serie muestra la lucha de la doctora por exponer la verdad en un sistema donde el silencio era la norma.
Tráiler de "Niños de plomo"
Reparto de “Niños de plomo”
El elenco de Niños de plomo está conformado por:
-
Joanna Kulig
Agata Kulesza
Kinga Preis
Micha urawski
Marian Dzidziel
Zbigniew Zamachowski
Sebastian Pawlak
Grzegorz Przyby
Robert Talarczyk
Barbara Lubos
Dejá tu comentario