SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de febrero 2026 - 11:30

La película perfecta para ver en San Valentín está en Netflix y tiene un elenco lleno de estrellas

Una producción estrenada hace varios años, pero que vale la pena volver a ver.

El film lleno de estrellas que te motivaran este 14 de febrero

El film lleno de estrellas que te motivaran este 14 de febrero

Freepik

En el mes del amor, las comedias corales románticas vuelven a ganar terreno: muchas historias, un mismo día y una ciudad que no descansa. Si buscás una película para acompañar la fecha, Netflix queda como vidriera obligada, aunque el plan real es elegir lo que mejor encaje con tu humor.

Con ese espíritu, Día de los enamorados arma un mosaico de encuentros y desencuentros en una jornada marcada por expectativas, promesas y pequeñas decepciones. El resultado mezcla situaciones tiernas, enredos y diálogos livianos, ideal para ver en pareja o con amigos.

Informate más
14 de febrero
Netflix apuesta todo en el d&iacute;a de los enamorados con una pel&iacute;cula para volver a creer en el amor.

Netflix apuesta todo en el día de los enamorados con una película para volver a creer en el amor.

De qué trata Día de los enamorados

La historia sigue a varios personajes que atraviesan el 14 de febrero en Los Ángeles, cada uno con su propio lío sentimental. A lo largo del día, la película cruza sus caminos y muestra cómo el amor, cuando se fuerza, suele volverse un boomerang.

El relato alterna entre parejas que arrancan la mañana juntas pero chocan con crisis inesperadas, adolescentes que apuran “la gran decisión” a una hora exacta y un chico de primaria que se toma muy en serio su primer amor. En ese ir y venir, la ciudad funciona como escenario y también como presión constante.

Dirigida por Garry Marshall y escrita por Abby Kohn y Marc Silverstein, la trama suma un periodista deportivo al que le toca cubrir el romance en la ciudad, un famoso que repiensa su futuro sentimental, desconocidos que se conocen en un avión y hasta una cena temática para quienes no bancan la fecha.

Netflix: tráiler de Día de los enamorados

Embed - Valentine's Day (Día de los Enamorados) Trailer 2 (sub español) HD

Netflix: elenco de Día de los enamorados

  • Ashton Kutcher

  • Jessica Alba

  • Jessica Biel

  • Bradley Cooper

  • Julia Roberts

  • Jamie Foxx

  • Anne Hathaway

  • Jennifer Garner

  • Patrick Dempsey

  • Eric Dane

  • Queen Latifah

  • Topher Grace

  • Shirley MacLaine

  • Héctor Elizondo

  • George Lopez

  • Kathy Bates

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias