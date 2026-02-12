En el mes del amor, las comedias corales románticas vuelven a ganar terreno: muchas historias, un mismo día y una ciudad que no descansa. Si buscás una película para acompañar la fecha, Netflix queda como vidriera obligada, aunque el plan real es elegir lo que mejor encaje con tu humor.
La película perfecta para ver en San Valentín está en Netflix y tiene un elenco lleno de estrellas
Una producción estrenada hace varios años, pero que vale la pena volver a ver.
Con ese espíritu, Día de los enamorados arma un mosaico de encuentros y desencuentros en una jornada marcada por expectativas, promesas y pequeñas decepciones. El resultado mezcla situaciones tiernas, enredos y diálogos livianos, ideal para ver en pareja o con amigos.
De qué trata Día de los enamorados
La historia sigue a varios personajes que atraviesan el 14 de febrero en Los Ángeles, cada uno con su propio lío sentimental. A lo largo del día, la película cruza sus caminos y muestra cómo el amor, cuando se fuerza, suele volverse un boomerang.
El relato alterna entre parejas que arrancan la mañana juntas pero chocan con crisis inesperadas, adolescentes que apuran “la gran decisión” a una hora exacta y un chico de primaria que se toma muy en serio su primer amor. En ese ir y venir, la ciudad funciona como escenario y también como presión constante.
Dirigida por Garry Marshall y escrita por Abby Kohn y Marc Silverstein, la trama suma un periodista deportivo al que le toca cubrir el romance en la ciudad, un famoso que repiensa su futuro sentimental, desconocidos que se conocen en un avión y hasta una cena temática para quienes no bancan la fecha.
Netflix: tráiler de Día de los enamorados
Netflix: elenco de Día de los enamorados
Ashton Kutcher
Jessica Alba
Jessica Biel
Bradley Cooper
Julia Roberts
Jamie Foxx
Anne Hathaway
Jennifer Garner
Patrick Dempsey
Eric Dane
Queen Latifah
Topher Grace
Shirley MacLaine
Héctor Elizondo
George Lopez
Kathy Bates
