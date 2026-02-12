La película perfecta para ver en San Valentín está en Netflix y tiene un elenco lleno de estrellas + Seguir en









Una producción estrenada hace varios años, pero que vale la pena volver a ver.

El film lleno de estrellas que te motivaran este 14 de febrero Freepik

En el mes del amor, las comedias corales románticas vuelven a ganar terreno: muchas historias, un mismo día y una ciudad que no descansa. Si buscás una película para acompañar la fecha, Netflix queda como vidriera obligada, aunque el plan real es elegir lo que mejor encaje con tu humor.

Con ese espíritu, Día de los enamorados arma un mosaico de encuentros y desencuentros en una jornada marcada por expectativas, promesas y pequeñas decepciones. El resultado mezcla situaciones tiernas, enredos y diálogos livianos, ideal para ver en pareja o con amigos.

14 de febrero Netflix apuesta todo en el día de los enamorados con una película para volver a creer en el amor. Netflix De qué trata Día de los enamorados La historia sigue a varios personajes que atraviesan el 14 de febrero en Los Ángeles, cada uno con su propio lío sentimental. A lo largo del día, la película cruza sus caminos y muestra cómo el amor, cuando se fuerza, suele volverse un boomerang.

El relato alterna entre parejas que arrancan la mañana juntas pero chocan con crisis inesperadas, adolescentes que apuran “la gran decisión” a una hora exacta y un chico de primaria que se toma muy en serio su primer amor. En ese ir y venir, la ciudad funciona como escenario y también como presión constante.

Dirigida por Garry Marshall y escrita por Abby Kohn y Marc Silverstein, la trama suma un periodista deportivo al que le toca cubrir el romance en la ciudad, un famoso que repiensa su futuro sentimental, desconocidos que se conocen en un avión y hasta una cena temática para quienes no bancan la fecha.

Netflix: tráiler de Día de los enamorados Embed - Valentine's Day (Día de los Enamorados) Trailer 2 (sub español) HD Netflix: elenco de Día de los enamorados Ashton Kutcher

Jessica Alba

Jessica Biel

Bradley Cooper

Julia Roberts

Jamie Foxx

Anne Hathaway

Jennifer Garner

Patrick Dempsey

Eric Dane

Queen Latifah

Topher Grace

Shirley MacLaine

Héctor Elizondo

George Lopez

Kathy Bates

