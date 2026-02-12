Netflix sumó a su catálogo la película independiente más exitosa de la historia + Seguir en









Ya tiene más de una década, pero se convirtió en un clásico de uno de los directores más aclamados de la actualidad.

Una película ideal para ver por primera vez o revivir en la plataforma. Imagen: Freepik

La película independiente más exitosa de los últimos años llegó a Netflix, ampliando el catálogo con una propuesta aclamada por la crítica y el público. Se trata de una producción que combina comedia, drama y aventura con una estética muy particular, convertida en un clásico moderno del cine.

La cinta es El gran Hotel Budapest (2014), dirigida por Wes Anderson. Reconocida por su estilo visual distintivo y múltiples premios internacionales, la producción logró gran repercusión comercial y crítica dentro del cine independiente.

El gran hotel budapest El clásico de Wes Anderson que está disponible en la plataforma de Netflix. Imagen: Netflix De qué trata El gran Hotel Budapest La historia sigue a Gustave H., un legendario conserje de un prestigioso hotel europeo entre guerras, y a Zero Moustafa, un joven empleado que se convierte en su aliado. Juntos atraviesan situaciones inesperadas mientras intentan sostener la reputación del establecimiento.

Todo cambia cuando una adinerada huésped muere y deja a Gustave una valiosa pintura, lo que desencadena disputas familiares, persecuciones y un conflicto legal que los pone en peligro. La trama combina humor, intriga y aventura en un contexto histórico ficticio.

A medida que avanza la historia, los protagonistas se ven envueltos en fugas, persecuciones y alianzas inesperadas. El relato alterna comedia y nostalgia, mostrando el fin de una época en Europa y el vínculo humano que se construye entre los personajes.

Netflix: tráiler de El gran Hotel Budapest Embed - El Gran Hotel Budapest | Trailer Subtitulado en Español HD Netflix: elenco de El gran Hotel Budapest Ralph Fiennes (Gustave H.)

Tony Revolori (Zero Moustafa)

Saoirse Ronan (Agatha)

Adrien Brody (Dmitri)

Willem Dafoe (Jopling)

