Nico Sorín: "Abordar la música de Piazzolla fue como hacer un master"

Nicolás Sorín: El nombre octeto electrónico el que usó Astor en los ´70 tiene otro significado porque no es música electrónica pero si haberle puesto batería, bajo, guitarra eléctrica al tango. Aquí tenemos guitarra eléctrica, toco sintetizadores, no es música electrónica, es una banda ligada al rock. Astor estaba en ese momento siendo interpelado por el rock progresivo de los ´70 y eso lo influenciaba.

P.: ¿Qué significa Piazzolla para vos?

N.S.: Me han propuesto hacer varias cosas previamente a este show y siempre me negué por pudor, por respeto a la música de Astor. Pipi me pidió que hiciera este show en La ballena del CCK y fue el punto de partida, replicando el Olimpia de parís en el ´77 como octeto electrónico. Fue un homenaje a ese disco y la llave fue perder el pudor. Para rendir homenaje a Astor lo único que no se puede ser es tibio. No hubo compositor más arriesgado y vanguardista que Piazzolla, fue injustamente criticado por eso, para mi la tesis fue armar una banda sin músicos de tango porque para hacer la música de Piazzolla no es necesario venir del tango. El tango fue un vehículo pero su música es mucho más personal y va más allá.

P.: Decís que la música de Astor tiene una energía fuertísima y a la vez sutil, ¿qué más podés decir?

N.S.: La música de Astor tiene una dinámica y pasajes más suaves, sutiles, liricos y de repente brío y un poder tremendo. Tiene eso pero me alucina cómo uno cierra los ojos y se imagina Buenos Aires, uno ve colectivos, edificios, gente. Tiene una cualidad universal pero por otro lado lo nuestro. Tocando en Brasil en pueblos donde nadie lo conocía los ojos de la gente se humedecían con Adiós Nonino, son himnos.

P.: ¿Cómo fue encarar este concierto?

N.S.: Fue como hacer un master. Venía haciendo mi música y meterme a estudiar sus partituras con su caligrafía, tachones, anotaciones fue como volver al colegio, ver como componen estos grandes maestros, meterse con la lupa en esos detalles es volver a estudiar. El año pasado hice algo similar con los grandes maestros de la música clásica, Brahms, Stravinski, Bartok, grandes hits que perduraron 200 o 300 años, y formé una banda punk de 13 cuerdas. Hicimos 4 shows en Niceto y es un proyecto que junta dos amores, la música sinfónica clásica y la parte punk y rockera.

P.: ¿Cómo impactan las plataformas de música hoy?

N.S.: El tema de las plataformas por un lado es increíble. A través de una señal de wifi se puede acceder a una gran cantidad de música del mundo, es como la biblioteca de Alejandría. Pero se pierde el romanticismo de ir a buscar o escuchar un disco a lo de alguien, que lo había conseguido, el objeto, oler la caja, se perdió eso y lo extraño. Me encanta poder tener el acceso pero no me parece bien la manera en que se manejan las plataformas, es una manera bastante injusta para los músicos en materia de regalías. Están en las manos incorrectas, podría ser todo más justo con músicos y con la gente que trabaja en los discos. Además la calidad sonido, pese a la tecnología avanzada, es comprimida y deja bastante que desear. Preferiría volver a las disquerías y las recomendaciones, a tocar el objeto disco.

P.: ¿Cómo ves a las nuevas generaciones y la música?

N.S.: Las nuevas generaciones no hace falta se vayan a estudiar afuera porque tienen información al alcance de la mano y se nota. Tienen un nivel técnico que no teníamos en mi generación, los chicos que quieren estudiar y tienen herramientas y evolucionan. A la vez estamos en un sistema mainstream que busca otra cosa a nivel artístico.