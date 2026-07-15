La tercera temporada de Jujutsu Kaisen llegó a HBO Max: de qué trata, cuántos episodios tiene y quiénes regresan + Agregar ámbito en









La nueva entrega del anime basado en el manga de Gege Akutami ya puede verse en la plataforma y presenta uno de los arcos más esperados por los fans.

La producción de MAPPA adapta el comienzo del arco "Culling Game", una de las etapas centrales de la historia.

Jujutsu Kaisen sumó un nuevo capítulo en su historia con el estreno de la tercera temporada en HBO Max este 14 de julio. La plataforma incorporó los episodios de la nueva entrega del anime basado en el manga de Gege Akutami, que sigue una de las tramas más importantes de la obra tras los acontecimientos del Incidente de Shibuya. El lanzamiento forma parte del calendario de estrenos de julio anunciado por el servicio de streaming para Latinoamérica.

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La serie vuelve con la adaptación del comienzo del arco Culling Game ("Juego del Sacrificio"), considerado por muchos lectores del manga como uno de los más extensos y decisivos para el futuro de los protagonistas. La animación vuelve a estar a cargo del estudio MAPPA y mantiene al director Shta Goshozono, quien también encabezó la segunda temporada.

Desde su debut en 2020, Jujutsu Kaisen se convirtió en uno de los fenómenos más importantes del anime contemporáneo. Su trama y visuales la posicionó entre las producciones más vistas de los últimos años, mientras que la película Jujutsu Kaisen 0 amplió el universo creado por Akutami, antes de los hechos de la serie principal.

De qué trata la tercera temporada de Jujutsu Kaisen La nueva temporada retoma la historia inmediatamente después del final del arco del Incidente de Shibuya. Con Satoru Gojo sellado y el equilibrio entre hechiceros y maldiciones completamente alterado, Yuji Itadori y sus aliados deben enfrentar una amenaza todavía mayor, impulsada por los planes de Kenjaku.

La historia gira alrededor del denominado Culling Game, un torneo mortal organizado por Kenjaku, con el objetivo de obligar a hechiceros modernos y antiguos a enfrentarse entre sí bajo reglas muy específicas. Cada participante acumula puntos mediante combates y puede utilizarlos para modificar algunas normas del juego, lo que convierte cada decisión en un elemento clave para el desarrollo de la trama.

Mientras intentan detener el plan, Yuji, Megumi Fushiguro y el resto de los protagonistas deberán ingresar a distintas colonias creadas para el juego, donde conocerán nuevos aliados, enemigos y antiguos hechiceros resucitados que pondrán a prueba todas sus capacidades. Según la información oficial, esta entrega adapta la primera parte del arco Culling Game, dejando preparado el terreno para futuras continuaciones del anime. La tercera temporada consta de 12 episodios, con una duración aproximada de 23 minutos cada uno, aunque algunos capítulos especiales presentan una extensión superior. La dirección continúa en manos de Shta Goshozono, mientras que Hiroshi Seko regresa como responsable de la composición de la serie y Yoshimasa Terui vuelve a encargarse de la música. El estudio MAPPA mantiene la producción de la animación. Antes del estreno, MAPPA publicó un avance oficial que anticipó el regreso de Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Yuta Okkotsu y otros personajes centrales de la historia, además de mostrar por primera vez varias de las batallas que forman parte del arco. El adelanto también permitió conocer el nuevo diseño visual de algunos escenarios y confirmó que la producción mantiene el estilo de animación, que convirtió a la serie en una de las más elogiadas del género durante las últimas temporadas. Tráiler de Jujutsu Kaisen temporada 3 Reparto de Jujutsu Kaisen temporada 3 Junya Enoki como Yuji Itadori

Yuma Uchida como Megumi Fushiguro

Asami Seto como Nobara Kugisaki

Yuichi Nakamura como Satoru Gojo

Megumi Ogata como Yuta Okkotsu

Kenjiro Tsuda como Kento Nanami

Takahiro Sakurai como Suguru Geto

Junichi Suwabe como Ryomen Sukuna A medida que avanza el arco Culling Game, también aparecen nuevos personajes que amplían el universo de la serie, incorporando varios actores de voz al reparto original.