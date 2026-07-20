La película Masters of the Universe de Amazon MGM Studios y Mattel estará disponible en Prime Video desde este miércoles 22 de julio. Eso representa un período de 47 días entre el estreno en cines y su lanzamiento en plataformas de streaming.
"Masters of the Universe", la nueva película de He-Man ya tiene fecha de estreno en Prime Video
La película dirigida por Travis Knight, basada en la popular franquicia de juguetes de los años 80 y la serie de televisión animada, estuvo en desarrollo durante 18 años con Escape Artists.
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La película dirigida por Travis Knight, basada en la popular franquicia de juguetes de los años 80 y la serie de televisión animada, estuvo en desarrollo durante 18 años con Escape Artists.
El guion fue escrito por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham, a partir de una historia de Aaron Nee, Adam Nee, Alex Litvak y Michael Finch.
De qué trata Masters of the Universe
Masters of the Universe está protagonizado por Nicholas Galitzine, estrella de Rojo, Blanco y Sangre Azul de Prime Video, en el papel del Príncipe Adam. Lleva quince años separado de su reino cósmico, Eternia. Pero la Espada del Poder lo lleva de vuelta a un lugar donde tiene asuntos pendientes con el malvado Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.
El filme no tuvo un buen desempeño en taquilla, con un costo de producción de u$s170 millones, marcó un total de u$s64.6 millones en su recaudación final en Estados Unidos y $113.3 millones en todo el mundo. La película obtuvo una calificación B en CinemaScore y una puntuación de la crítica del 67% en Rotten Tomatoes. El resultado no fue el esperado a pesar de que la producción puso todo su empeño para superar significativamente la anterior adaptación cinematográfica del popular juguete de Mattel, que se estrenó en 1987 y contó con Dolph Lundgren como He-Man y Frank Langella como Skeletor.
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