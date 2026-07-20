"Masters of the Universe", la nueva película de He-Man ya tiene fecha de estreno en Prime Video + Agregar ámbito en









La película dirigida por Travis Knight, basada en la popular franquicia de juguetes de los años 80 y la serie de televisión animada, estuvo en desarrollo durante 18 años con Escape Artists.

La cinta basada en los juguetes de Mattel llega al streaming.

La película Masters of the Universe de Amazon MGM Studios y Mattel estará disponible en Prime Video desde este miércoles 22 de julio. Eso representa un período de 47 días entre el estreno en cines y su lanzamiento en plataformas de streaming.

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La película dirigida por Travis Knight, basada en la popular franquicia de juguetes de los años 80 y la serie de televisión animada, estuvo en desarrollo durante 18 años con Escape Artists.

El guion fue escrito por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham, a partir de una historia de Aaron Nee, Adam Nee, Alex Litvak y Michael Finch.

De qué trata Masters of the Universe Masters of the Universe está protagonizado por Nicholas Galitzine, estrella de Rojo, Blanco y Sangre Azul de Prime Video, en el papel del Príncipe Adam. Lleva quince años separado de su reino cósmico, Eternia. Pero la Espada del Poder lo lleva de vuelta a un lugar donde tiene asuntos pendientes con el malvado Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.

El filme no tuvo un buen desempeño en taquilla, con un costo de producción de u$s170 millones, marcó un total de u$s64.6 millones en su recaudación final en Estados Unidos y $113.3 millones en todo el mundo. La película obtuvo una calificación B en CinemaScore y una puntuación de la crítica del 67% en Rotten Tomatoes. El resultado no fue el esperado a pesar de que la producción puso todo su empeño para superar significativamente la anterior adaptación cinematográfica del popular juguete de Mattel, que se estrenó en 1987 y contó con Dolph Lundgren como He-Man y Frank Langella como Skeletor.