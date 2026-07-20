Una jueza de EEUU ordenó la suspensión de la fusión entre Paramount y Warner Bros + Agregar ámbito en









La coalición de 12 estados, encabezada por California, presentó una moción para obtener una orden de restricción temporal, que impedirá que se concrete el acuerdo por un plazo máximo de 28 días.

¿Peligra la fusión de medios?

Una jueza ordenó la suspensión temporal de la fusión entre Paramount y Warner Bros., ya que una coalición estatal argumenta que violaría la ley federal antimonopolio de Estados Unidos, lo que provocaría precios más altos y menos películas y programas de televisión.

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La jueza Araceli Martínez-Olguín emitió la orden tras escuchar los argumentos de ambas partes el viernes por la mañana. Paramount había acordado previamente no cerrar la transacción antes del 22 de julio.

La coalición de 12 estados, encabezada por California, presentó una moción para obtener una orden de restricción temporal, que impedirá que se concrete el acuerdo por un plazo máximo de 28 días. Los estados también solicitan una medida cautelar preliminar, que lo bloquearía hasta que el juez se pronuncie sobre el fondo de la demanda presentada por los estados.

Paramount, Warner Bros. y una causa antimonopolia En los casos antimonopolio, la orden judicial suele ser decisiva. Si no se concede, la operación se cierra y resulta prácticamente imposible revertirla posteriormente. Pero si se concede, la operación tiende a fracasar antes de que el caso subyacente llegue a juicio.

Paramount ha solicitado una audiencia sobre la orden judicial con testigos presenciales, que se celebraría a finales de agosto. La compañía espera obtener un fallo a principios de septiembre. Si el acuerdo no se cierra antes del 30 de septiembre, Paramount comenzará a deber millones de dólares diarios a los inversores de Warner Bros.

En la audiencia, Martínez-Olguín sugirió que Paramount había admitido que una pausa temporal no le perjudicaría. Jeffrey Kessler, en representación de Paramount, ofreció estipular que la transacción no se cerraría hasta por 30 días, a la espera de una audiencia sobre la solicitud de medida cautelar. Los estados alegan que la fusión perjudicará la competencia en los mercados de cable básico y cine al combinar a dos de las tres principales programadoras de cable y a dos de las cinco principales distribuidoras de películas. Paramount ha señalado el éxito de nuevos participantes —A24, Amazon MGM y otros— para argumentar que el mercado cinematográfico es más competitivo y dinámico de lo que sugiere el caso estatal. Paramount argumenta además que el mercado del cable está en declive y que, por lo tanto, el tribunal no debería basarse en las estimaciones de concentración del mercado realizadas por los estados.