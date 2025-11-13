Oasis en Argentina: Noel Gallagher ya está en el país de cara a los shows en River Plate







Buenos Aires es parte de la gira mundial Oasis Live ‘25, con dos presentaciones únicas, durante los días 15 y 16 de noviembre.

El mayor de los Gallagher ya está en el país.

Tras la llegada de Liam Gallagher y otros miembros de la banda, Noel Gallagher ya se encuentra en la Argentina de cara a sus shows con Oasis.

Buenos Aires fue una de las cinco capitales latinoamericanas escogidas para formar parte de la gira mundial Oasis Live ‘25, con dos presentaciones únicas, durante los días 15 y 16 de noviembre en el Estadio River Plate.

Su llegada causó una gran expectativa entre sus fans, quienes esperan ver a Noel y a su hermano compartir escenario desde que disolvieron la banda hace 15 años atrás.

LLEGÓ EL JEFE NOEL GALLAGHER A LA ARGENTINA pic.twitter.com/tWc96gCHew — Pampa Gallagher (@eycteann) November 13, 2025 En redes sociales, se viralizó una foto que recoge el momento en el que Noel sale del aeropuerto. En la imagen se puede ver al intérprete con lentes oscuros tras un vuelo de varias horas desde Sídney.

Oasis en Argentina La etapa latinoamericana del tour de reunión de los hermanos Noel y Liam Gallagher incluirá una parada doble en Buenos Aires, con dos shows en River Plate, las noches del 15 y 16 de noviembre de 2025. La banda oriunda de Manchester estará acompañada por Richard Ascroft como acto de apertura.

En la previa a lo que serán esos shows, Noel Gallagher habló sobre su deseo de tocar en Argentina, fue durante una entrevista con el programa Talksport. "Ansío tocar en el estadio River Plate en Buenos Aires", reveló durante la entrevista cuando le preguntaron qué parada de la gira le hacía más ilusión. Acto seguido, habló sobre la historia que tiene Oasis con el público argentino. "Tocamos allí un par de veces. Argentina está, sin dudas, en el top 5 de los lugares en los que nos gusta tocar en el mundo y es el lugar más alejado de Irlanda y Mánchester", dijo para orgullo de los fans. Finalmente, agregó que esta felicidad por volver a tocar en Argentina es compartida por el resto de la banda: "Todos están ansiosos por el show en River Plate porque es un lugar muy especial para nosotros".

