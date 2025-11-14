Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre Oasis se presentará en el Estadio River Plate, en el marco de su tour mundial “OASIS LIVE 25”. La gira celebra el aniversario de su revolucionario debut "Definitely Maybe" y reúne nuevamente a una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos.
Cómo va a estar el clima durante el show de Oasis, según el día que vas
Un viernes y sábado de calor previo a una importante tormenta.
Si estás preparándote para ver al legendario grupo británico, es importante estar atento al clima de ambos días ya que varía fuertemente. En la previa al show, el cielo juega con dos caras y se pasará del calor extremo a fuertes lluvias.
Los recitales de Oasis en Argentina 2025
16 años después de su última visita al país y de su posterior separación, los hermanos Noel y Liam Gallagher vuelven a compartir escenario y eligieron Buenos Aires para abrir su esperada etapa latinoamericana. A través de sus redes sociales, la banda demostró su fuerte amor por el país y tomarán imágenes para su futuro documental.
Los dos recitales serán el sábado 15 y domingo 16 de noviembre 2025. Las puertas abrirán a las 16 horas, mientras que Richard Ashcroft, su telonero, saldrá al escenario a las 19.45 horas. En tanto, el show de Oasis está previsto para las 21 horas.
Cómo va a estar el clima en CABA este fin de semana
Para la CABA y el Área Metropolitana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que las próximas jornadas alcanzarán los 30°C de máxima, mientras que el domingo llegan finalmente las lluvias.
Sábado 15 de noviembre
Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado. Por la noche llegará la tormenta.
- Mínima: 20°C
- Máxima: 32°C
Domingo 16 de noviembre
Por la madruga y primeras horas de la mañana habrá lluvias aisladas. En tanto, a la tarde y noche el cielo estará nublado, pero ya no se pronostican lluvias.
- Mínima: 20°C
- Máxima: 25°C
Para ambos días se recomienda llevar ropa y calzado cómodo. El sábado, además, los pilotos de lluvia se convierten en grandes aliados para disfrutar del show.
