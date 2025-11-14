Cómo va a estar el clima durante el show de Oasis, según el día que vas

Un viernes y sábado de calor previo a una importante tormenta.

Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre Oasis se presentará en el Estadio River Plate , en el marco de su tour mundial “OASIS LIVE 25”. La gira celebra el aniversario de su revolucionario debut "Definitely Maybe" y reúne nuevamente a una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos.

Si estás preparándote para ver al legendario grupo británico, es importante estar atento al clima de ambos días ya que varía fuertemente. En la previa al show, el cielo juega con dos caras y se pasará del calor extremo a fuertes lluvias .

16 años después de su última visita al país y de su posterior separación, los hermanos Noel y Liam Gallagher vuelven a compartir escenario y eligieron Buenos Aires para abrir su esperada etapa latinoamericana. A través de sus redes sociales, la banda demostró su fuerte amor por el país y tomarán imágenes para su futuro documental.

Los dos recitales serán el sábado 15 y domingo 16 de noviembre 2025 . Las puertas abrirán a las 16 horas, mientras que Richard Ashcroft, su telonero, saldrá al escenario a las 19.45 horas. En tanto, el show de Oasis está previsto para las 21 horas.

Para la CABA y el Área Metropolitana, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que las próximas jornadas alcanzarán los 30°C de máxima, mientras que el domingo llegan finalmente las lluvias.

Sábado 15 de noviembre

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado. Por la noche llegará la tormenta.

Mínima: 20°C

Máxima: 32°C





Domingo 16 de noviembre

Por la madruga y primeras horas de la mañana habrá lluvias aisladas. En tanto, a la tarde y noche el cielo estará nublado, pero ya no se pronostican lluvias.

Mínima: 20°C

Máxima: 25°C

Para ambos días se recomienda llevar ropa y calzado cómodo. El sábado, además, los pilotos de lluvia se convierten en grandes aliados para disfrutar del show.