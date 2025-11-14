Oasis en River Plate: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber antes de los shows

Lo que necesitás saber para disfrutar el histórico regreso de la banda de los hermanos Gallagher a la Argentina, con dos noches esperadísimas por su público argentino.

Oasis se presenta este fin de semana en River Plate..

16 años después de su última visita al país y de su posterior separación, los hermanos Noel y Liam Gallagher vuelven a compartir escenario y eligieron Buenos Aires para abrir su esperada etapa latinoamericana. Los días 15 y 16 de noviembre de 2025 , Oasis se presentará en el Estadio River Plate , en el marco de su tour mundial “OASIS LIVE 25” , que celebra el aniversario de su revolucionario debut "Definitely Maybe" y reúne nuevamente a una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos.

Con producción de DF Entertainment , Oasis iniciará en Argentina la gira latinoamericana que también pasará por Chile y Brasil. Tras agotar entradas en Europa, América del Norte, Asia y Oceanía, el regreso de la banda promete dos noches históricas en el Monumental, con una puesta imponente y los clásicos que definieron una era: "Wonderwall", "Live Forever", "Champagne Supernova", "Don’t Look Back in Anger" y muchos más.

El encargado de abrir ambas noches será Richard Ashcroft , músico inglés reconocido por haber sido líder y vocalista de la banda The Verve , uno de los exponentes más importantes del britpop. Ashcroft ya había visitado Argentina en 2016 (como parte del Personal Fest y con show propio en el Gran Rex) y ahora regresa para abrir los shows de Oasis en Buenos Aires.

El músico ha expresado su admiración por los Gallagher, destacando que Noel y Liam fueron fuente de inspiración en algunos de sus propios éxitos.

METROBUS CABILDO

41 - 44 - 57 - 60 - 63 - 65 - 67 - 68 - 80 - 152 - 161 - 168 - 184 - 194

BARRANCAS DE BELGRANO

15 - 29 - 42 - 44 - 55 - 63 - 64 - 65 - 80 - 113 - 114 - 118 - 130

LIBERTADOR

15 - 28 - 29 - 107 - 130

CIUDAD UNIVERSITARIA

28 - 33 - 34 - 37 - 42 - 45 - 107 - 160

TRENES

MITRE

Est. Núñez

Sentido TIGRE: Último 23:15 hs

Sentido RETRO: Último 22:30 hs

Est. Belgrano C

Sentido TIGRE: Último 23:10 hs

Sentido RETIRO: Último 22:40 hs

BELGRANO NORTE

Est. Ciudad Universitaria

Sentido VILLA ROSA: Último 23:15 hs

Sentido RETIRO: Último 23:50 hs

SUBTE

Línea D – Estación Congreso de Tucumán

Accesibilidad

Si sos una persona con movilidad reducida y vos y un acompañante cuentan con entrada para el show, ambos tendrán acceso a la Platea Belgrano Baja, un sector que cuenta con espacios y baños adaptados.

El día del show, dirigite directamente al ingreso de la platea Belgrano (Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna). El personal te guiará hasta tu ubicación. Se solicitará el certificado de discapacidad correspondiente.