16 años después de su última visita al país y de su posterior separación, los hermanos Noel y Liam Gallagher vuelven a compartir escenario y eligieron Buenos Aires para abrir su esperada etapa latinoamericana. Los días 15 y 16 de noviembre de 2025, Oasis se presentará en el Estadio River Plate, en el marco de su tour mundial “OASIS LIVE 25”, que celebra el aniversario de su revolucionario debut "Definitely Maybe" y reúne nuevamente a una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos.
Oasis en River Plate: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber antes de los shows
Lo que necesitás saber para disfrutar el histórico regreso de la banda de los hermanos Gallagher a la Argentina, con dos noches esperadísimas por su público argentino.
-
Cómo va a estar el clima durante el show de Oasis, según el día que vas
-
Oasis en Argentina: Noel Gallagher ya está en el país de cara a los shows en River Plate
Con producción de DF Entertainment, Oasis iniciará en Argentina la gira latinoamericana que también pasará por Chile y Brasil. Tras agotar entradas en Europa, América del Norte, Asia y Oceanía, el regreso de la banda promete dos noches históricas en el Monumental, con una puesta imponente y los clásicos que definieron una era: "Wonderwall", "Live Forever", "Champagne Supernova", "Don’t Look Back in Anger" y muchos más.
Todo lo qué tenés que saber sobre los shows de Oasis en Argentina
Horarios
- PUERTAS: 16:00 hs
- RICHARD ASHCROFT: 19:45 hs
- OASIS: 21:00 hs
Richard Ashcroft, el gran invitado
El encargado de abrir ambas noches será Richard Ashcroft, músico inglés reconocido por haber sido líder y vocalista de la banda The Verve, uno de los exponentes más importantes del britpop. Ashcroft ya había visitado Argentina en 2016 (como parte del Personal Fest y con show propio en el Gran Rex) y ahora regresa para abrir los shows de Oasis en Buenos Aires.
El músico ha expresado su admiración por los Gallagher, destacando que Noel y Liam fueron fuente de inspiración en algunos de sus propios éxitos.
Cómo llegar al estadio de River Plate
COLECTIVOS
METROBUS CABILDO
41 - 44 - 57 - 60 - 63 - 65 - 67 - 68 - 80 - 152 - 161 - 168 - 184 - 194
BARRANCAS DE BELGRANO
15 - 29 - 42 - 44 - 55 - 63 - 64 - 65 - 80 - 113 - 114 - 118 - 130
LIBERTADOR
15 - 28 - 29 - 107 - 130
CIUDAD UNIVERSITARIA
28 - 33 - 34 - 37 - 42 - 45 - 107 - 160
TRENES
MITRE
Est. Núñez
Sentido TIGRE: Último 23:15 hs
Sentido RETRO: Último 22:30 hs
Est. Belgrano C
Sentido TIGRE: Último 23:10 hs
Sentido RETIRO: Último 22:40 hs
BELGRANO NORTE
Est. Ciudad Universitaria
Sentido VILLA ROSA: Último 23:15 hs
Sentido RETIRO: Último 23:50 hs
SUBTE
Línea D – Estación Congreso de Tucumán
Accesibilidad
Si sos una persona con movilidad reducida y vos y un acompañante cuentan con entrada para el show, ambos tendrán acceso a la Platea Belgrano Baja, un sector que cuenta con espacios y baños adaptados.
El día del show, dirigite directamente al ingreso de la platea Belgrano (Av. Libertador y Udaondo / Puente Labruna). El personal te guiará hasta tu ubicación. Se solicitará el certificado de discapacidad correspondiente.
- Temas
- Oasis
- River Plate
Dejá tu comentario