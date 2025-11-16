Oasis cierra esta noche su segunda y última fecha en el estadio Monumental, y miles de fanáticos ya se preparan para vivir un cierre histórico. Con la expectativa en su punto máximo, se difundieron los accesos habilitados, los horarios definitivos y las recomendaciones clave para entrar sin demoras y moverse dentro del estadio.
Todo lo que tenés que saber para el último show de Oasis en River: accesos, horarios y cómo llegar
Horarios, accesos, transporte y objetos prohibidos para la segunda y última presentación de la banda en el Monumental.
Horarios confirmados para el show final
Para el domingo 16 de noviembre, las puertas del estadio abrirán a las 16:00. El show de Richard Ashcroft comenzará a las 19:45 (media hora más tarde que en la fecha previa) y la presentación de Oasis está prevista para las 21 horas. Estos horarios fueron ajustados para garantizar un ingreso ordenado y evitar demoras en los accesos.
Objetos prohibidos y medidas de seguridad
Para facilitar la circulación y garantizar una jornada ordenada, se estableció que no se podrá ingresar con armas o elementos punzantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, mochilas grandes, cámaras profesionales, alimentos, bebidas, sustancias ilegales ni objetos que afecten la movilidad dentro del estadio.
Ingresos: por dónde entrar al Monumental
Accesos por Av. Alcorta y Monroe
- Platea San Martín (Inferior / Baja / Media / Alta) – Acceso 5.
- Platea Sívori Alta – Acceso 6.
- Platea Sívori Media – Acceso 7.
- Parking Interno River – Acceso 8.
- Parking Club Hípico – Acceso 9.
Accesos por Av. Libertador y calles cercanas
- Campo General 2 – Acceso 1 (Av. Libertador y Campo Salles).
- Platea Belgrano (Inferior / Baja / Media / Alta) – Acceso 2 (Av. Libertador y Udaondo).
- Campo General 1 – Acceso 3 (Av. Libertador y Udaondo).
- Parking Ex Tiro Federal – Acceso 4 (Av. Lugones y Campo Salles).
Si sos una persona con movilidad reducida y vos y un acompañante cuentan con entrada para el show, ambos tendrán acceso a la Platea Belgrano Baja, un sector que cuenta con espacios y baños adaptados.
Cómo llegar: transporte público disponible
Para facilitar el arribo al estadio, se difundió un esquema de transporte que incluye trenes, subtes y líneas de colectivo.
Trenes – Línea Mitre
Estación Núñez
-
Sentido Tigre: último 23:15
Sentido Retiro: último 22:30
Estación Belgrano C
-
Sentido Tigre: último 23:10
Sentido Retiro: último 22:40
Línea Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria
-
Sentido Villa Rosa: último sábado 23:15 / domingo 23:40
Sentido Retiro: último sábado 23:50 / domingo 23:40
Subte
-
Línea D – Estación Congreso de Tucumán (la más cercana)
Colectivos
Metrobus Cabildo: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194.
Barrancas de Belgrano: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130.
Avenida Libertador: 15, 28, 29, 107, 130.
Ciudad Universitaria: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160.
Desvíos de colectivos (00:30 a 01:30):
- Línea 15 → Metrobus Cabildo.
- Línea 28 → Ciudad Universitaria.
- Línea 29 → Metrobus Cabildo.
- Línea 107 → Monroe y Cabildo.
- Línea 130 → Metrobus Cabildo.
