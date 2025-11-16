Todo lo que tenés que saber para el último show de Oasis en River: accesos, horarios y cómo llegar







Horarios, accesos, transporte y objetos prohibidos para la segunda y última presentación de la banda en el Monumental.

Oasis se despide de Buenos Aires con un último show que promete un Monumental colmado y una noche histórica para los fans. @oasis

Oasis cierra esta noche su segunda y última fecha en el estadio Monumental, y miles de fanáticos ya se preparan para vivir un cierre histórico. Con la expectativa en su punto máximo, se difundieron los accesos habilitados, los horarios definitivos y las recomendaciones clave para entrar sin demoras y moverse dentro del estadio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Horarios confirmados para el show final Para el domingo 16 de noviembre, las puertas del estadio abrirán a las 16:00. El show de Richard Ashcroft comenzará a las 19:45 (media hora más tarde que en la fecha previa) y la presentación de Oasis está prevista para las 21 horas. Estos horarios fueron ajustados para garantizar un ingreso ordenado y evitar demoras en los accesos.

oasis river Horarios confirmados para la última noche de Oasis en el estadio Monumental. X: @dfallaccess Objetos prohibidos y medidas de seguridad Para facilitar la circulación y garantizar una jornada ordenada, se estableció que no se podrá ingresar con armas o elementos punzantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, mochilas grandes, cámaras profesionales, alimentos, bebidas, sustancias ilegales ni objetos que afecten la movilidad dentro del estadio.

oasis Objetos prohibidos para ingresar al último show de Oasis en el Monumental. X: @dfallaccess Ingresos: por dónde entrar al Monumental Accesos por Av. Alcorta y Monroe Platea San Martín (Inferior / Baja / Media / Alta) – Acceso 5.

Platea Sívori Alta – Acceso 6.

Platea Sívori Media – Acceso 7.

Parking Interno River – Acceso 8.

Parking Club Hípico – Acceso 9. Accesos por Av. Libertador y calles cercanas Campo General 2 – Acceso 1 (Av. Libertador y Campo Salles).

Platea Belgrano (Inferior / Baja / Media / Alta) – Acceso 2 (Av. Libertador y Udaondo).

Campo General 1 – Acceso 3 (Av. Libertador y Udaondo).

Parking Ex Tiro Federal – Acceso 4 (Av. Lugones y Campo Salles). Si sos una persona con movilidad reducida y vos y un acompañante cuentan con entrada para el show, ambos tendrán acceso a la Platea Belgrano Baja, un sector que cuenta con espacios y baños adaptados.

accesos oasis Accesos diferenciados por tribuna y campo para ordenar el ingreso del público. X: @dfallaccess Cómo llegar: transporte público disponible Para facilitar el arribo al estadio, se difundió un esquema de transporte que incluye trenes, subtes y líneas de colectivo.

Trenes – Línea Mitre Estación Núñez Sentido Tigre: último 23:15

Sentido Retiro: último 22:30 Estación Belgrano C Sentido Tigre: último 23:10

Sentido Retiro: último 22:40 Línea Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria Sentido Villa Rosa: último sábado 23:15 / domingo 23:40

Sentido Retiro: último sábado 23:50 / domingo 23:40 accesos oasis (1) Mapa de colectivos, trenes y subtes para llegar al Monumental sin contratiempos. X: @dfallaccess Subte Línea D – Estación Congreso de Tucumán (la más cercana) Colectivos Metrobus Cabildo: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194. Barrancas de Belgrano: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130. Avenida Libertador: 15, 28, 29, 107, 130. Ciudad Universitaria: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160. Desvíos de colectivos (00:30 a 01:30): Línea 15 → Metrobus Cabildo.

Línea 28 → Ciudad Universitaria.

Línea 29 → Metrobus Cabildo.

Línea 107 → Monroe y Cabildo.

Línea 130 → Metrobus Cabildo.