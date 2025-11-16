SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

16 de noviembre 2025 - 13:29

Todo lo que tenés que saber para el último show de Oasis en River: accesos, horarios y cómo llegar

Horarios, accesos, transporte y objetos prohibidos para la segunda y última presentación de la banda en el Monumental.

Oasis se despide de Buenos Aires con un último show que promete un Monumental colmado y una noche histórica para los fans.

@oasis

Oasis cierra esta noche su segunda y última fecha en el estadio Monumental, y miles de fanáticos ya se preparan para vivir un cierre histórico. Con la expectativa en su punto máximo, se difundieron los accesos habilitados, los horarios definitivos y las recomendaciones clave para entrar sin demoras y moverse dentro del estadio.

Horarios confirmados para el show final

Para el domingo 16 de noviembre, las puertas del estadio abrirán a las 16:00. El show de Richard Ashcroft comenzará a las 19:45 (media hora más tarde que en la fecha previa) y la presentación de Oasis está prevista para las 21 horas. Estos horarios fueron ajustados para garantizar un ingreso ordenado y evitar demoras en los accesos.

oasis river
Horarios confirmados para la &uacute;ltima noche de Oasis en el estadio Monumental.

Objetos prohibidos y medidas de seguridad

Para facilitar la circulación y garantizar una jornada ordenada, se estableció que no se podrá ingresar con armas o elementos punzantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas, mochilas grandes, cámaras profesionales, alimentos, bebidas, sustancias ilegales ni objetos que afecten la movilidad dentro del estadio.

oasis
Objetos prohibidos para ingresar al &uacute;ltimo show de Oasis en el Monumental.

Ingresos: por dónde entrar al Monumental

Accesos por Av. Alcorta y Monroe

  • Platea San Martín (Inferior / Baja / Media / Alta) – Acceso 5.
  • Platea Sívori Alta – Acceso 6.
  • Platea Sívori Media – Acceso 7.
  • Parking Interno River – Acceso 8.
  • Parking Club Hípico – Acceso 9.

Accesos por Av. Libertador y calles cercanas

  • Campo General 2 – Acceso 1 (Av. Libertador y Campo Salles).
  • Platea Belgrano (Inferior / Baja / Media / Alta) – Acceso 2 (Av. Libertador y Udaondo).
  • Campo General 1 – Acceso 3 (Av. Libertador y Udaondo).
  • Parking Ex Tiro Federal – Acceso 4 (Av. Lugones y Campo Salles).

Si sos una persona con movilidad reducida y vos y un acompañante cuentan con entrada para el show, ambos tendrán acceso a la Platea Belgrano Baja, un sector que cuenta con espacios y baños adaptados.

accesos oasis
Accesos diferenciados por tribuna y campo para ordenar el ingreso del p&uacute;blico.

Cómo llegar: transporte público disponible

Para facilitar el arribo al estadio, se difundió un esquema de transporte que incluye trenes, subtes y líneas de colectivo.

Trenes – Línea Mitre

Estación Núñez

  • Sentido Tigre: último 23:15

  • Sentido Retiro: último 22:30

Estación Belgrano C

  • Sentido Tigre: último 23:10

  • Sentido Retiro: último 22:40

Línea Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria

  • Sentido Villa Rosa: último sábado 23:15 / domingo 23:40

  • Sentido Retiro: último sábado 23:50 / domingo 23:40

accesos oasis (1)
Mapa de colectivos, trenes y subtes para llegar al Monumental sin contratiempos.

Subte

  • Línea D – Estación Congreso de Tucumán (la más cercana)

Colectivos

Metrobus Cabildo: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194.

Barrancas de Belgrano: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130.

Avenida Libertador: 15, 28, 29, 107, 130.

Ciudad Universitaria: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160.

Desvíos de colectivos (00:30 a 01:30):

  • Línea 15 → Metrobus Cabildo.
  • Línea 28 → Ciudad Universitaria.
  • Línea 29 → Metrobus Cabildo.
  • Línea 107 → Monroe y Cabildo.
  • Línea 130 → Metrobus Cabildo.

